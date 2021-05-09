36-летний Иракли Макацария и 19-летняя Лиза Чичуа имеют все шансы стать самой красивой звездной парой. Почти месяц назад шоумен рассекретил свою любимую и с тех пор часто показывает, как проводит время с ней. У влюбленных уже даже появились поклонники, которые бурно реагируют на каждую их совместную публикацию. Новое видео "Холостяка" с юной избранницей уже покорило сеть.

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Для тиктока Иракли и Лиза исполнили забавный танец под популярную песню On my mind успешного дуэта Diplo & Sidepiece. Девушка предстала в мини-юбке цвета металлик, коротком белом топе и стильном удлиненном пиджаке. Длинные волосы она распустила и завершила образ балетками в тон к юбке и серьгами.

Тогда как "Холостяк" надел черные брюки свободного кроя, белую футболку с застежкой, пиджак и кроссовки, соединив классику со стритстайлом. Пара подобрала солнцезащитные очки и выполнила одинаковые движения. Иракли Макацария в очередной раз продемонстрировал свои фантастические танцевальные навыки, а Лиза – длинные стройные ножки.

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Видео влюбленных уже просмотрели почти 200 тысяч пользователей. Публика засыпала их комплиментами: