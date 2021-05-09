36-річний Іраклі Макацарія та 19-річна Ліза Чичуа мають всі шанси стати найкрасивішою зірковою парою. Майже місяць тому шоумен розсекретив свою кохану й відтоді часто показує, як проводить час з нею. У закоханих вже навіть з'явилися прихильники, які бурхливо реагують на кожну їхню спільну публікацію. Нове відео "Холостяка" з юною обраницею вже підкорило мережу.

До теми "Холостяк" Іраклі Макацарія замилував новим фото з 19-річною обраницею

Для тіктоку Іраклі та Ліза виконали кумедний танець під популярну пісню On my mind успішного дуету Diplo & Sidepiece. Дівчина постала в мініспідниці кольору металік, короткому білому топі та стильному подовженому піджаку. Довге волосся вона розпустила і довершила образ балетками в тон до спідниці та сережками.

Тоді як "Холостяк" одягнув чорні штани вільного крою, білу футболку з застібкою, піджак і кросівки, поєднавши класику зі стрітстайл. Пара підібрала сонцезахисні окуляри та виконала однакові рухи. Іраклі Макацарія вкотре продемонстрував свої фантастичні танцювальні навички, а Ліза – довгі стрункі ніжки.

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Відео закоханих вже переглянули майже 200 тисяч користувачів. Публіка засипала їх компліментами: