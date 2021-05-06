36-летний Иракли Макацария показал, какой сюрприз подготовил для юной возлюбленной. Он держал в руках несколько десятков гелиевых шариков – красных в форме сердец, разноцветных и прозрачных с надписями, которыми в который раз выразил свои чувства к Лизе Чичуа.
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"Моя", – лаконично подписал герой "Холостяка".
Избранница Иракли Макацария позировала в мини-платье молочного цвета с широким поясом и кожаных сапогах на высоком каблуке в тон. Волосы 19-летняя красавица уложила легкими волнами и сделала макияж с акцентом на глаза. Рядом с любимой шоумен предстал в клетчатом сером костюме и черном гольфе.
Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото из Фейсбука "Холостяка"
Иракли Макацария и Лиза Чичуа: что известно о новом романе "Холостяка"
- Об отношениях с 19-летней Лизой шоумен объявил незадолго после ее дня рождения – в начале апреля. Тогда Иракли Макацария показал свою возлюбленную, обнародовав фото с пышного празднования.
- Лиза Чичуа из династии медиков. Красавица училась в Тбилисском государственном медицинском университете, а сейчас работает в организации здравоохранения Грузии.
- На своей родине влюбленные вместе отпраздновали Пасху, опубликовав фото на фоне пасок и пасхальных атрибутов.