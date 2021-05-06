36-летний Иракли Макацария показал, какой сюрприз подготовил для юной возлюбленной. Он держал в руках несколько десятков гелиевых шариков – красных в форме сердец, разноцветных и прозрачных с надписями, которыми в который раз выразил свои чувства к Лизе Чичуа.

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"Моя", – лаконично подписал герой "Холостяка".

Избранница Иракли Макацария позировала в мини-платье молочного цвета с широким поясом и кожаных сапогах на высоком каблуке в тон. Волосы 19-летняя красавица уложила легкими волнами и сделала макияж с акцентом на глаза. Рядом с любимой шоумен предстал в клетчатом сером костюме и черном гольфе.



Иракли Макацария со своей возлюбленной / Фото из Фейсбука "Холостяка"

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