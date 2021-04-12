Герой 6 сезона "Холостяка" Иракли Макацария вызвал фурор в сети. Продюсер представил публике свою возлюбленную Лизу Чичуа, однако не стал раскрывать никаких подробностей новых отношений. О возрасте, профессии, хобби и родителях девушки узнавайте в материале Showbiz 24.

За личной жизнью красавчика Иракли Макацария следила вся страна. После участия в реалити-шоу "Холостяк" он не обнародовал свои романы и отказывался показывать избранниц общественности, чем только подогревал слухи и любопытство поклонников. Публика была уверена, что настоящую любовь кинопродюсер найдет в Украине, однако серьезные отношения он завязал с грузинкой Лизой. Больше о девушке узнавайте дальше.

Важно Герой "Холостяка" Иракли Макацария показал свою возлюбленную: романтические фото

Что известно о новой возлюбленной Иракли Макацарии

Возлюбленную Иракли Макацария зовут Лиза Чичуа .

. В конце марта девушке исполнилось всего 19 лет, тогда как участнику "Холостяка" – 36 лет. Да, разница в возрасте влюбленных аж 17 лет! Добавим, Иракли Макацария был одним из приглашенных гостей на большом праздновании ее дня рождения. Именно в тот день пара сделала романтическое фото, которое мужчина опубликовал в собственном профиле в Инстаграме.

Лиза Чичуа – врач . Длинноногая красавица училась в Тбилисском государственном медицинском университете, а с 2021 года работает в организации здравоохранения Грузии.

. Длинноногая красавица училась в Тбилисском государственном медицинском университете, а с 2021 года работает в организации здравоохранения Грузии. Мать девушки – Кэти Асатиани. Она доктор медицины, доцент медицинского факультета Тбилисского университета и президент Грузинской ассоциации ожирения. Женщина публичная личность и ведет собственную рубрику на телевидении. Отец девушки – также врач.

Как и мама, Лиза прекрасно поет. Она даже участвовала в песенных конкурсах и шоу. Девушка неоднократно демонстрировала свой талант на телевидении.

Что девушка Иракли Макацария публикует в Инстаграме

19-летняя Лиза Чичуа неактивна в инстаграме. В ее профиле всего 20 сообщений, однако аж 10 тысяч подписчиков. Их количество стремительно увеличилось с тех пор, как Иракли Макацария объявил, что она "любовь его жизни".