Иракли Макацария из "Холостяка" впервые станет отцом: его 21-летняя беременная жена - первые фото

Грузинский продюсер и герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые официально подтвердил, что станет отцом. Он сообщил об этом в соцсетях, где опубликовал фото с беременной женой Лизой Чичуа.

Отметим, что о беременности Лизы слухи ходят давно. В частности, в середине февраля они снялись в рекламном кампейне, где жена Макацария попыталась скрыть животик за платьем свободного кроя.

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Теперь официально известно, что Иракли Макацария впервые станет отцом. Его 21-летняя жена беременна первенцем. Радостной новостью влюбленные поделились в своем Instagram, опубликовав совместное сообщение.

"Нас трое", – коротко подписали снимок влюбленные.



Иракли Макацария станет отцом / Фото с его инстаграммы

Звездная парочка показала снимки, на которых Лиза Чичуа позировала в белом обжатом платье, а Иракли в джинсах и светлой рубашке. На фотографиях прекрасно видно, что у 21-летней супруги бизнесмена уже немалый животик.

В комментариях звездные супруги сразу же засыпали приветствиями:

"Самые искренние поздравления! Это счастье".

"Наконец-то это стало известно всем".

"Приветствую вас, вы невероятны".

"Беременность еще больше украсила вашу жену".

"Приветствую вас. Вы очень хорошая пара".

"Класс! Самые искренние поздравления!"

"Какая красивая женщина. Беременность придала особый шарм".

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