Отметим, что о беременности Лизы слухи ходят давно. В частности, в середине февраля они снялись в рекламном кампейне, где жена Макацария попыталась скрыть животик за платьем свободного кроя.
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Теперь официально известно, что Иракли Макацария впервые станет отцом. Его 21-летняя жена беременна первенцем. Радостной новостью влюбленные поделились в своем Instagram, опубликовав совместное сообщение.
"Нас трое", – коротко подписали снимок влюбленные.
Иракли Макацария станет отцом / Фото с его инстаграммы
Звездная парочка показала снимки, на которых Лиза Чичуа позировала в белом обжатом платье, а Иракли в джинсах и светлой рубашке. На фотографиях прекрасно видно, что у 21-летней супруги бизнесмена уже немалый животик.
В комментариях звездные супруги сразу же засыпали приветствиями:
- "Самые искренние поздравления! Это счастье".
- "Наконец-то это стало известно всем".
- "Приветствую вас, вы невероятны".
- "Беременность еще больше украсила вашу жену".
- "Приветствую вас. Вы очень хорошая пара".
- "Класс! Самые искренние поздравления!"
- "Какая красивая женщина. Беременность придала особый шарм".
Отношения Иракли с Лизой: главное
- Об отношениях с грузинкой Лизой Иракли Макацария объявил в апреле 2021 года после ее 19-летия. На самом же деле они вместе с августа 2020-го. Герой "Холостяка" увидел девушку на концерте в Батуми, но не решился подойти, поэтому их история закружилась из-за соцсетей.
- В апреле 2022 года Иракли Макацария сделал предложение Лиге в невероятно красивой локации в Тбилиси, куда пригласил родных и друзей. Интересно, что накануне он, как и требуют традиции, попросил разрешения у ее родителей.
- Уже в июле влюблены сыграли пышную свадьбу в Тбилиси, на котором эксхолостяк расплакался, увидев любимую в свадебном платье. После грандиозного празднования они устроили медовый месяц в Греции.
- Стоит заметить, что Лиза Чичуа на 17 лет моложе Иракли Макацария. Она поет и учится в Тбилисском государственном медицинском университете.