Иракли Макацария растрогал фотосессией с 21-летней женой, которая беременна от него
Источник:Иракли Макацария
Герой 6 сезона украинского "Холостяка" Иракли Макацария станет отцом. О беременности 21-летней супруги Лизы Чичуа он объявил неделю назад. Теперь пара снялась в романтической фотосессии.
В международный День матери грузин Иракли Макацария запостил фото с женой, чтобы обнародовать ее новую будущую роль. Лиза на последних сроках беременности, и пока девушка не родила, они устроили красивую съемку в Тбилиси.
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Иракли Макацария растрогал фотосессией с беременной женой
Для фотосессии звездные в Украине и Грузии супруги выбрали почти парные образы. На Лизе было легкое белое платье на пуговицах и без рукавов, удлиненный льняной жакет, а длинные волосы накручены в локоны. В то время как 38-летний Иракли Макацария подобрал гольф и пиджак в похожей цветовой гамме. Он обнимал молодую жену за округлый животик, а вдвоем они искренне улыбались на камеру.
Улыбка, которая согревает мое сердце,
– с любовью подписал Иракли Макацария.
Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграма героя "Холостяка 6"
Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграма героя "Холостяка 6"
21-летняя Лиза Чичуа тоже запостила кадры с этой фотосессии, правда, черно-белые. На них герой "Холостяка" нежно смотрел ей в глаза за мгновение до поцелуя, который в объектив уже не попал.
Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграммы Лизы
Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграмма Лизы
Кстати говоря, слухи о беременности супруги Иракли Макацария роились еще с февраля, когда ко Дню влюбленных они вдвоем снялись в рекламном кампейне французского бренда косметики. Тогда Лиза попыталась скрыть живот за платьем свободного кроя, но на одном из фото муж обнял ее так, что подчеркнул фигуру.
- Напомним, что встречаться с младшей на 17 лет Лизой Иракли Макацария начал в августе 2020 года, когда увидел ее на концерте в Батуми и написал в соцсети.
- В апреле 2022 года Иракли Макацария сделал предложение любимой в Тбилиси, а уже в июле они сыграли пышную свадьбу и отправились на медовый месяц в Грецию.