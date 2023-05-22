У міжнародний День матері грузин Іраклі Макацарія запостив фото з дружиною, щоб оприлюднити її нову майбутню роль. Ліза на останніх термінах вагітності, тож поки дівчина не народила, вони влаштували красиву зйомку у Тбілісі.
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Іраклі Макацарія розчулив фотосесією з вагітною дружиною
Для фотосесії зіркове в Україні та Грузії подружжя обрало майже парні образи. На Лізі була легка біла сукня на ґудзиках і без рукавів, подовжений лляний жакет, а довге волосся накручене в локони. Тоді як 38-річний Іраклі Макацарія підібрав гольф і піджак у схожій кольоровій гамі. Він обіймав молоду дружину за помітно округлий животик, а вдвох вони щиро усміхалися на камеру.
Посмішка, яка зігріває моє серце,
– з любов'ю підписав Іраклі Макацарія.
Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму героя "Холостяка 6"
Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму героя "Холостяка 6"
21-річна Ліза Чічуа й собі запостила кадри з цієї фотосесії, щоправда, чорно-білі. На них герой "Холостяка" ніжно дивився їй в очі за мить до поцілунки, який в об'єктив уже не потрапив.
Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Лізи
Іраклі Макацарія з вагітною дружиною / Фото з інстаграму Лізи
До речі, чутки про вагітність дружини Іраклі Макацарія роїлися ще з лютого, коли до Дня закоханих вони вдвох знялися в рекламному кампейні французького бренду косметики. Тоді Ліза спробувала приховати животик за сукнею вільного крою, але на одному з фото чоловік обійняв її так, що підкреслив стан.
- Нагадаємо, що зустрічатися з молодшою на 17 років Лізою Іраклі Макацарія почав у серпні 2020 року, коли побачив її на концерті в Батумі й написав у соцмережі.
- У квітні 2022 року Іраклі Макацарія освідчився коханій у Тбілісі, а вже в липні вони зіграли пишне весілля та вирушили на медовий місяць у Грецію.