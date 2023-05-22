В международный День матери грузин Иракли Макацария запостил фото с женой, чтобы обнародовать ее новую будущую роль. Лиза на последних сроках беременности, и пока девушка не родила, они устроили красивую съемку в Тбилиси.

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Иракли Макацария растрогал фотосессией с беременной женой

Для фотосессии звездные в Украине и Грузии супруги выбрали почти парные образы. На Лизе было легкое белое платье на пуговицах и без рукавов, удлиненный льняной жакет, а длинные волосы накручены в локоны. В то время как 38-летний Иракли Макацария подобрал гольф и пиджак в похожей цветовой гамме. Он обнимал молодую жену за округлый животик, а вдвоем они искренне улыбались на камеру.

Улыбка, которая согревает мое сердце,

– с любовью подписал Иракли Макацария.

Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграма героя "Холостяка 6"

Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграма героя "Холостяка 6"

21-летняя Лиза Чичуа тоже запостила кадры с этой фотосессии, правда, черно-белые. На них герой "Холостяка" нежно смотрел ей в глаза за мгновение до поцелуя, который в объектив уже не попал.

Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграммы Лизы

Иракли Макацария с беременной женой / Фото из инстаграмма Лизы

Кстати говоря, слухи о беременности супруги Иракли Макацария роились еще с февраля, когда ко Дню влюбленных они вдвоем снялись в рекламном кампейне французского бренда косметики. Тогда Лиза попыталась скрыть живот за платьем свободного кроя, но на одном из фото муж обнял ее так, что подчеркнул фигуру.