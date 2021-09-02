Перед началом нового учебного года монархи встретились с лучшими учениками Таджихи. На мероприятии Рания в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в одежде.

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Новый look королевы Рании

Ее Величество предстала перед камерой в платье белого цвета длины ниже колен. Наряд имел полосатый вишневый принт, добавлявший особого шарма. Талию подчеркнул ремешок в тон платью.

Такой look королева Рания соединила с бордовыми туфлями на высоком каблуке. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.

Неизменным аксессуаром сегодня является защитная маска. Без нее королева также не обошлась. На этот раз она выбрала вишневую маску, которая гармонично сочеталась с ее образом.



Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества



Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества

Предыдущие выходы королевы Рании