Королева Рания и король Абдалла II с рабочим визитом прилетели в Катар, где их встретил шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Также Ее Величество имела встречу со второй из трех жен третьего эмира Катара, политической и общественной деятельницей – Шейхой Мозой бинт Насер аль Миснед.

Смотрите также Королева Рания вышла в свет в кофте и джинсах: фото

Образ королевы Рании

Для поездки Рания выбрала яркий и одновременно очень элегантный наряд. Она надела желтый костюм, который состоял из широких брюк и блузки. На шее был тоненький шарф в тон костюму. Look соединила с обувью на каблуке.

Волосы Ее Величество уложила в локоны, а на лице сделала безупречный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. На руке у нее была стильная черная сумочка.



Королева Рания на деловой встрече / Фото из инстаграма Ее Величества



Королева Рания на деловой встрече / Фото из инстаграма Ее Величества



Новый выход королевской семьи Иордании / Фото из инстаграма Ее Величества

Напомним, недавно королева побывала в иорданской деревне Биргеш. Там она пообщалась с местными жителями. Для поездки выбрала черные штаны и голубую рубашку с принтом в виде птицы.