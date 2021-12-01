Королева побывала на рабочей встрече. Выбирая аутфит, она всегда демонстрирует изысканный вкус в одежде.
Королева Рания вышла в свет в изысканном платье с принтом тай-дай
Нежный look королевы Рании
Ее Величество поделилась фотографией, на которой изображена в белой блузке без воротничка и декольте и в легких брюках нежно-голубого цвета. Талию Рании подчеркнул коричневый тонкий ремешок. На фото не видно, но, вероятно, она соединила наряд с обувью на каблуке.
Особое внимание королева всегда уделяет прическе и макияжу. Она укладывает роскошные волосы в локоны, а на лице делает макияж с коричневыми тенями на веках. В этот раз образ завершили маленькая красная сумочка, черная защитная маска, часы и серьги.
Новый look королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества
Предыдущие выходы королевы Иордании
- На встречу с иорданской принцессой Тагрид Рания прибывала в элегантном белом платье и солнцезащитных очках.
- В роскошном костюме трендового синего цвета Ее Величество побывала на выставке Jordan River Designs.
- В желтом костюме Рания прилетала в Катар.