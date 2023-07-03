Он не понимает, где он, что он – продюсер Поляковой прокомментировал "возвращение" Винника
Источник:подкаст "Слава-Ясинскому"
Слава Демин и Михаил Ясинский в совместном подкасте обсудили возвращение Олега Винника в украинское информационное пространство. В частности, они вспомнили недавнее интервью певца после продолжительного молчания для ютуб-канала "КРП".
Михаил Ясинский признался, что после начала полномасштабного вторжения дважды общался с артистом по телефону. Он также выразил свое мнение о Виннике, который на днях впервые озвучил имя жены.
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Михаил Ясинский заговорил об Олеге Виннике
По словам продюсера, певцу сложно понять все, что сейчас происходит в Украине. Все потому, что после 24 февраля исполнитель живет не в том же контексте, что и большинство украинцев.
Винник — человек, совершенно не понимающий, что происходит. Не в теме. Он не понимает, где он, что он. И вообще весь мир, который вокруг него, он его не чувствует,
– объяснил Михаил.
Продюсер добавил: "Мы общались дважды после начала войны. Один телефонный звонок был очень серьезного человека, который чувствовал момент. Были планы. Летом уже было ощущение, что он не понимает, что происходит. Это происходит с людьми, которые за границей, они не чувствуют Украину вообще".
Подкаст "Слава-Ясинскому": смотреть видео онлайн
Что украинские звезды думают о молчании Винника
- Юрий Горбунов рассказал, что поведение Винника его не разочаровало, но удивило.
- Для лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина исчезновение Олега Винника было "странным".
- Лидер Kozak System Игорь Леньо назвал Олега Винника "молчаливым бараном", а МамаРика - "зашкваром года".