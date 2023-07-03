Михайло Ясинський зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення двічі спілкувався з артистом телефоном. Він також висловив свою думку про Винника, який днями вперше озвучив ім'я дружини.

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Михайло Ясинський заговорив про Олега Винника

За словами продюсера, співаку важко зрозуміти все, що зараз відбувається в Україні. Все через те, що після 24 лютого виконавець живе не в тому ж контексті, що й більшість українців.

Винник — людина, яка абсолютно не розуміє, що відбувається. Не в темі. Він не розуміє, де він, що він. І взагалі весь світ, який навколо нього, він його не відчуває,

– пояснив Михайло.

Продюсер додав: "Ми спілкувалися двічі після початку війни. Один телефонний дзвінок був дуже серйозної людини, яка відчувала момент. Були плани. Влітку вже було відчуття, що він не розуміє, що відбувається. Це відбувається з людьми, які за кордоном, вони не відчувають Україну взагалі".

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