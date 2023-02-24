Актриса Виктория Варлей, которая уже прокомментировала бизнес Алекса Топольского, высказалась о 12 сезоне для 24 Канала. В глазах зрителей он был очень неоднозначен.

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Каким был 12 сезон "Холостяка" для Виктории Варлей

Но актриса считает, что 12 сезон не был самым плохим, а самым особенным. Она вспомнила об озвучении на украинский язык, которым дублировали русскоязычных участниц.

Я считаю, что наш сезон был самым особенным. Именно потому, что он был переозвучен. Сначала мне было необычно, а потом очень понравилось. Очень точно подобрали голоса. Актриса, которая меня озвучила, подчеркнула эту стервозность, хотя в жизни я, конечно, немного мягче, но это было очень круто, – поделилась Виктория Варлей.

Полное интервью с Викторией Варлей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Виктория Варлей считает, что в 12 сезоне приняли участие лучшие девушки, даже своими ссорами подогревали интерес зрителя. В то время как Алекс Топольский, может, не был топовым холостяком, но точно стал самым обсуждаемым.

"По девушкам это был самый крутой сезон. Все девушки просто топ. Мне, как зрителю, было интересно наблюдать даже за этими ссорами, за всем, что происходило. Это не было пресно, а было со вкусом".

Вспомним, какого еще "Холостяка" так обсуждали, как Алекса? Там ток-ток просто горит. Я захожу в тик-ток, начинаю его листать, там через одно видео что-то об Алексе. Когда еще это было? Я считаю, что это самый популярный и особый сезон. И еще потому, что он вышел в таких условиях, в которых мы все живем,

– поделилась Виктория.

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео онлайн

Напомним, после завершения проекта на Алекса Топольского обрушились с критикой. Он показал оскорбительные комментарии от хейтеров и ответил на них. Холостяк говорил, что принимал решение сердцем, а не холодным умом.

Заметим, что и сама Виктория Варлей столкнулась с критикой из-за того, что вышла замуж за мужа с русскими корнями. Но она подчеркивает, что ее любимый жил в России 2 года, а остальную жизнь провел в США, поэтому ментально не является россиянином.