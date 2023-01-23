Официально завершился 12 сезон "Холостяка" – на днях состоялось шоу, в котором стало известно о судьбах героев после проекта. На фоне признаний Алекса и его избранницы о том, что они разошлись, зрители раскритиковали мужчину за неправильный выбор

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Алекс ответил на хейт

На своей странице Топольский признался и показал множество комментариев и сообщений с советами других людей. "Ты вообще не готов к отношениям. Какая тебе семья? Женись на своем бизнесе, у тебя вообще только одно в голове", – писал/а один из зрителей/зрительница.

За эти дни я прочитал множество комментариев, кого мне нужно было выбрать, что я сделал неправильный выбор, с кем мне нужно было помириться и так далее. Перевожу простым языком: Алекс, ты полный идиот, я знаю, как тебе лучше жить, и кого любить. Но влюбленность это химия,

– считает "Холостяк"

Алекс поделился, что он делает все так, как испытывает в определенный момент. поэтому люди могут и дальше его осуждать, хотя он принимал решение в реалити-шоу сердцем, а не умом или прагматичностью.

"Мы ведь не видим того, что происходит между людьми за кадром. Мы часто принимаем чью-то сторону, не взвесив факты, не узнав реальную картину. Всегда будут те, кому вы не нравитесь, кто знает, как вам нужно жить, кем работать, когда жениться. Мне это все напоминает мем о бабушках у подъезда. Искренние и прямолинейные люди не всегда приятны, их мнение может отличаться от общего. Но здесь либо ваша жизнь будет нравиться вам, либо вы всегда будете подстраиваться под других".

Слушайте себя, никто кроме вас не знает, как вам лучше. И вообще, хватит этой драмы! Главное, чтобы в Украине наступила победа и мир. Это сейчас самое главное,

– подытожил Топольский.

Алекс Топольский ответил на хейт / Фото с инстаграм-сториз

Как завершился "Холостяк-12"