В интервью 24 Каналу Виктория объяснила, что понимает людей, которые писали ей обидные комментарии. Однако она не учитывает хейтерские отзывы, поскольку ментально ее муж не является россиянином, поддерживает Украину.

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Виктория Варлей о свадьбе с россиянином

Актриса отметила, что люди, которые хейтили ее не хотят задуматься, что у нее также есть русские корни. У многих украинцев они есть, поскольку на 2001 год в Украине проживали 17% россиян, которые строили семьи, рожали детей.

Мой муж никогда не жил в России, он там провел может два года за всю свою жизнь. Сейчас ему 48 лет, из которых 37 или 38 прожил в Нью-Йорке, а 3 или 4 года живет в Майами. Ментально он не россиянин. Последний раз был в России в 12-летнем возрасте,

– подчеркнула Варлей.

По мнению Виктории, сейчас люди очень озлоблены из-за войны. Особенно те, кто остался в Украине, не имеет возможности уехать. Варлей понимает это состояние озлобленности, когда хочется выпустить наружу всю боль, когда нужно кого-то обидеть, задеть. Но не реагирует на это, потому что настолько психологически проработана, что на нее это все уже не действует: "Я понимаю, почему это пишут. Люди, которые думают, никогда не зададут вопрос: "Почему ты вышла замуж за россиянина", потому что во мне также есть русская кровь".

Полное интервью с Викторией Варлей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Виктория рассказывала, что была знакома с Петром еще до участия в проекте. Романтических отношений между ними не было, но Вика испытывала сильнейшую симпатию. После вылета из проекта Варлей сразу улетела в Майами, хотела встретиться с Петром и узнать, как закончилась история с его бывшей женой. По словам Виктории, экс-любимая Петра в течение пяти лет не хотела давать ему развод. У пары есть двое детей, которым женщина запрещает общаться с папой.