Акторка Вікторія Варлей, яка вже прокоментувала бізнес Алекса Топольського, висловилась про 12 сезон для 24 Каналу. В очах глядачів він був дуже неоднозначним.

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Яким був 12 сезон "Холостяка" для Вікторії Варлей

Та акторка вважає, що 12 сезон не був найгіршим, а найособливішим. Вона згадала про озвучення на українську мову, яким дублювали російськомовних учасниць.

Я вважаю, що наш сезон був найособливішим. Саме через те, що він був переозвучений. Спочатку мені було незвично, а потім дуже сподобалось. Дуже влучно підібрали голоси. Акторка, яка мене озвучила, підкреслила цю стервозність, хоча в житті я, звичайно, трішки м'якша, але це було дуже круто, – поділилась Вікторія Варлей.

Вікторія Варлей вважає, що у 12 сезоні взяли участь найкращі дівчата, які навіть своїми сварками підігрівали інтерес глядача. Тоді як Алекс Топольський, може, не був топовим холостяком, але точно став найбільш обговорюваним.

"По дівчатах це був найкрутіший сезон. Всі дівчата просто топ. Мені, як глядачу, було цікаво спостерігати навіть за оцими сварками, за всім, що відбувалося. Це не було прісно, а було зі смаком".

Пригадаймо, якого ще "Холостяка" так обговорювали, як Алекса? Там тік-ток просто горить. Я заходжу в тік-ток, починаю його гортати, там через одне відео щось про Алекса. Коли ще таке було? Я вважаю, що це найпопулярніший і найособливіший сезон. І ще через те, що він вийшов у таких умовах, в яких ми всі живемо,

– поділилась Вікторія.

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, після завершення проєкту на Алекса Топольського обрушилися з критикою. Він показав образливі коментарі від хейтерів та відповів на них. Холостяк казав, що приймав рішення серцем, а не холодним розумом.

Зауважимо, що й сама Вікторія Варлей зіткнулась з критикою через те, що вийшла заміж за чоловіка з російським корінням. Та вона підкреслює, що її коханий жив у Росії 2 роки, а решту життя провів у США, тому ментально не є росіянином.