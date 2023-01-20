"Абсолютно правильно": почему Олег Скрипка не считает ошибкой заработки в России до 2014 года

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка прокомментировал заработки в России, куда ездил до 2014 года. Он не считает это ошибкой, потому что деньги вкладывал в украинские проекты.

Лидер коллектива "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка хорошо зарабатывал в России до 2014 года. Он рассказал, что считает правильным решением зарабатывать деньги там. Потому что после этого артист вкладывал эти средства в украинские культурные проекты.

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Олег Скрипка о заработках в России

Это было совершенно верно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру,

– считает Олег Скрипка.



Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

После 2014 Олег Скрипка вместе с группой "ВВ" перестал ездить в Россию. Для него было удивлением то, что украинцы продолжат слушать российское.

"Но, когда началась война, еще в 2014 году, мне было странно слышать в украинских клубах русскую музыку. Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировая, а другая половина – русскоязычная. Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только российская музыка. Иностранного не было ничего".

Для меня это было странно и страшно. Через музыку я чувствовал, что будут такие события, как сейчас,

– добавил Скрипка.

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