Интервью месяца: 10 бесед с "Мисс Украина", Артуром Логаем, Оксаной Мухой и другими звездами

Редакция Showbiz 24 в течение октября пообщалась с большим количеством звезд, которые рассказали о своем творчестве, личных проблемах, опыте на развлекательных объектах и даже главном конкурсе красоты. Чтобы разнообразить ваши дни, предлагаем для вас самое интересное чтиво.

Интервью с участником "Холостячки" Максимом Тарапатой

32-летний предприниматель, который развивает бизнес в Шанхае, впервые рассказал, за какие черты влюбился в Злату Огневич и готов строить с ней семью. Макс раскрыл правду о дружбе после "Холостячки" и рассекретил, что ему пишут фанатки.

Читайте Интервью с участником "Холостячки": Максим Тарапата о чувствах к Злате и дружбе после шоу

Я годами жил за границей, всегда был далек от телепроектов и медийности. Никогда даже не задумывался и не рассматривал для себя подобный опыт. Но так сложились обстоятельства, что я оказался в Украине. Новость, что Злата – новая "Холостячка" как-то выделилась среди другой информации. Некоторое время думал, сомневался. И решил, раз уж я здесь, и я никак не могу выбросить эту мысль из головы – все неспроста,

– рассказал Тарапата.



Максим Тарапата со Златой Огневич в "Холостячке" 2 сезон / Фото СТБ

Интервью с финалисткой "Поют все" Дарьей Ковтун

Жена украинского пианиста Евгения Хмары – Дарья Ковтун – стала одной из финалисток народного вокального шоу "Поют все!". Также Дарья, которая сейчас выступает под псевдонимом ODARA, была участницей 4 сезона шоу "Х-фактор". Она рассказала, чем отличаются шоу, а также о ее подготовке к проекту, помощи любимого и предстоящем концерте в Киеве.

Читайте полностью Интервью с финалисткой "Поют все" Дарьей Ковтун: о помощи мужа и подготовке к шоу

Слова "помогает" будет очень мало. Женя делает гораздо больше. Мой любимый муж каждый день и каждую минуту вдохновляет меня, побуждает к действиям. Но я понимаю, что именно благодаря влиянию Жениной музыки ко мне приходят песни. Я обожаю его творчество и купаюсь в нем,

– призналась в интервью Дарья.



Евгений Хмара и Дарья Ковтун / Фото из инстаграма музыканта

Интервью с Ivan NAVI

Популярный певец со Львова Ivan NAVI стал одним из молодых артистов, с которыми Тина Кароль записала треки в рамках альбома "Молодая кровь". Хит "Ангели все знають" попал в тренды музыки на ютубе и поднялся на 6 место в рекомендациях. После премьеры видео на эту песню мы пообщались с Иваном о прогулке с Тиной во Львове, а также расспросили о жизни и творчестве на карантине.

Читайте полностью Интервью с Ivan NAVI: о прогулке с Тиной Кароль, творчестве и карантине

К коллаборациям отношусь очень положительно, но считаю, что в них главное делать все в меру. Ведь это симбиоз двух исполнителей, каждый имеет свой почерк и стиль, а они формируются именно в сольном творчестве. Можно провести аналогию с парой: если встречаются вместе несформированные личности, то каждый в паре пытается заполнить свои пустоты другим человеком, а если две цельные – тогда и возникает тот резонанс создания чего-то нового, синергии,

– отметил NAVI.



Ivan NAVI и Тина Кароль во Львове / Фото из инстаграма артиста

Интервью с Оксаной Мухой

Известная певица Оксана Муха впервые выступила с программой "Самые красивые песни Украины" в Донецкой и Луганской областях. Исполнительница посвятила тур Дню защитников и защитниц Украины. Она уже много лет мечтала приехать с украинскими песнями к военным и наконец реализовала эту идею.

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Когда началась война, хотелось поехать и поддержать военных. Тогда вообще стремилась попасть на Восток к украинцам, которые ждут украинскую песню. Понимала, что за 30 лет существования нашего государства не было шагов для объединения Востока и Запада. А вот отличия – ярко подчеркивали. Я мечтала поехать туда и объединить сердца людей украинской песней,

– рассказала артистка.



Оксана Муха с военными на Востоке Украины / Фото из инстаграма артистки

Интервью с участником "Холостячки" Романом Васильевым

Во время первой вечеринки 2 сезона реалити-шоу "Холостячка" Злату Огневич ошеломил стоматолог Роман Васильев. Он появился перед девушкой на белом коне и с огромным букетом цветов, чем напоминал настоящего принца. Мужчина рассказал, как готовился к этой встрече, а также поделился деталями из закулисья проекта.

Читайте полностью Интервью с участником "Холостячки" Романом Васильевым: знакомство со Златой, съемки и свидания

В нашем сезоне поистине удивительный состав мужчин. Все образованные, успешные и самодостаточные. Оказавшись на одной территории, 16 взрослых мужчин естественно будут выстраивать личные границы, но в нашей ситуации это происходило максимально адекватно и без неадекватного поведения,

– прокомментировал проект стоматолог.



Роман Васильев и Злата Огневич / Фото из инстаграма мужчины

Интервью с Виктором Винником – группа "МЕРІ"

Украинский исполнитель Виктор Винник и солист группы "МЕРІ", как и многие другие звезды, рефлексирует на тему карантина, музыки и войны в Украине, которая длится уже 8 год. В интервью артист рассказал о самых интересных моментах из его жизни, творчестве в период карантина, выходе его последней песни "Тільки не треба" и вакцинации.

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Я вакцинировался еще в первой "волне". И считаю, что если ты чего-то не знаешь, то должен доверять людям которые, наверное, знают больше. Надо верить медикам и не рассказывать о 5G. Мы не живем на острове, мы глобально завязаны. И тенденции, происходящие в мире, придут к нам. Да, это можно считать наступлением на свободы. С одной стороны это дискриминация, но с другой стороны весов – реальные жизни реальных людей,

– подчеркнул фронтмен группы "МЕРІ".



Виктор Винник из группы "МЕРІ" / Фото из инстаграма артиста

Интервью с участником "Танцев" Артуром Логаем

На "Танцах со звездами" 28-летний актер Артур Логай открылся как сильная личность. С первого выпуска он поражает невероятной техникой и феерическими поддержками. Он рассказал нам об изнурительных тренировках, отношениях жены с партнершей Анной Карелиной и первом танце за жизнь. А также мужчина признался, как попал в рейтинговое шоу, с кем на самом деле конкурирует и как расценивает свои шансы на победу.

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Я сейчас конкурирую только со своим спокойствием, чтобы не обращать внимания на то, с кем меня сталкивают. Мне очень хочется получать максимальное удовольствие от того, какую работу мы выполняем, от того, как люди на это реагируют, как людям это нравится,

– поделился актер Артур Логай.



Артур Логай с партнершей на "Танцах со звездами" / Фото"1+1"

Интервью с "Мисс Украина" 2021 Александрой Яремчук

Обладательницей титула "Мисс Украина" 2021 стала 22-летняя Александра Яремчук из города Калиновка Винницкой области. Уже в декабре 2021 года девушка представит Украину на международном конкурсе красоты в Пуэрто-Рико, США. Отметим, что красавица получила корону за 3 миллиона долларов и 500 тысяч гривен. Девушка впервые ответила на слухи о состоятельном бойфренде, пластике и проплаченной победе.

Читайте полностью О жизни до конкурса, отношениях и победе: интервью с "Мисс Украина" 2021 Александрой Яремчук

Я считаю, что украинки самые красивые, поэтому им не стоит корректировать внешность в таком молодом возрасте. Однако я никого не осуждаю. Возможно, таким образом девушки избавляются от своих комплексов и становятся раскованнее,

– прокомментировала обладательница короны.



"Мисс Украина 2021" Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки

Интервью с Денисом Ивановым

Неделю назад началась ежегодная "Киевская неделя кинокритики", которая имеет целью ознакомить киноманов с новыми кинопроектами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. По случаю проведения 5-го ежегодного события мы пообщались с организатором фестиваля Денисом Ивановым о понятии бренда "Украина" и для чего он важен, о жизни фестивалей во времена пандемии, и почему стоит посетить уникальный кинофестиваль в "сердце" Киева.

Читайте полностью Самый дешевый способ сделать бренд "Украина" – через культуру, – интервью с Денисом Ивановым

Если говорить об украинском кино на международном рынке, вообще об украинском кинематографе, то большая часть достижений, которые были в украинском кино советского периода, их присвоили российские институции. Довженко в крупнейших киноархивах мира может быть записан как русский автор. Мы должны вернуть много имен, чтобы они выступали под брендом именно украинского кино,

– подчеркнул мужчина.



Денис Иванов / Фото из фейсбука организатора "Киевской недели кинокритики"

Интервью с Бенедиктом Камбербэтчем

В ноябре в украинский прокат выходит лента британского постановщика Вилла Шарпа "Кошачьи миры Луиса Уэйна" – байопик об одном из самых ярких и самых эксцентричных деятелей Викторианской Англии. Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграл там главную роль – художника-аристократа Луиса Уэйна, который прославился тем, что на своих картинах изображал котиков. Нам удалось задать несколько вопросов киноактеру и его партнерше по фильму – звезде сериала "Корона" Клэр Фой.

Читайте полностью Люблю отшельничество, – эксклюзивный и откровенный рассказ Камбербэтча о новом фильме и жизни

Для меня нет ничего столь же важного и эффективного, как контакт с чем-то, что заземляет, сбивает пафос – и в моем случае это семья. Люблю побыть с ними на природе, более или менее спрятавшись от всего мира. Понимаю, что это звучит как ответ на противоположный заданный вами вопрос, но я люблю такое затворничество, такую осознанную изоляцию,

– отметил Камбербэтч.



Бенедикт Камбербэтч / Фото пресс-службы фильма