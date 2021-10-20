Исполнительница посвятила тур Дню защитников и защитниц Украины. Она уже много лет мечтала приехать с украинскими песнями к военным и наконец реализовала эту идею. Откровенный рассказ Оксаны Мухи об этой поездке – читайте далее.

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Как появилась идея дать концерты на Востоке?

Я мечтала об этом много лет. Когда началась война, хотелось поехать и поддержать военных. Тогда вообще стремилась попасть на Восток к украинцам, которые ждут украинскую песню. Понимала, что за 30 лет существования нашего государства не было шагов для объединения Востока и Запада. А вот отличия – ярко подчеркивали. Я мечтала поехать туда и объединить сердца людей украинской песней.



Оксана Муха выступила для военных в Лисичанске / Фото пресс-службы

Что чувствовали, когда впервые вышли там на сцену?

Я знала, что там будут мои люди, украинцы. Испытывала бешеную радость. Никто не сдерживал эмоций. Были чрезвычайно искренние аплодисменты, песнопения. Рай на земле состоялся. Когда в зале есть такая любовь – это невероятное счастье. Хочется, чтобы вся Украина это почувствовала. Была такой единственной и счастливой, как мы на концертах, которые состоялись.

Саботаж подрядчика и скрытые билеты: как прошел концерт в Мариуполе

Нам хотели сорвать концерт в Мариуполе. За день до выступления, в одиннадцать часов вечера, подрядчик, который должен был подключать всю аппаратуру сказал, что он не сможет это сделать, потому что едет на какую-то другую работу. Якобы приезжает президент и он должен быть там, хотя это была ложь. Слава Богу, мы нашли других людей. Они не были такими профессионалами, но были чрезвычайно человечными и очень хорошо справились с работой.



Оксана Муха в Мариуполе / Фото из инстаграма певицы

Но на этом сюрпризы не закончились. Мы узнали, что в кассе скрывали, что есть билеты на мой концерт. Некоторые кассиры направляли людей покупать билеты онлайн, а далеко не все умеют это сделать. Об этом нам рассказал один пластун из Мариуполя, который, придя в кассу, не смог купить билет. К счастью, нашлись люди, которые помогли ему. Тогда он очень поддержал меня. Я с командой понимали, что есть подводные камни, о которых мы даже не догадываемся. Очень ценно, когда украинские люди приходят, поддерживают, обнимают. Это помогает не сдаваться и не падать духом.

Концерт с пластунами в Краматорске

В Краматорске, да и во всех городах этого тура, на концерт пришли пластуны. Они стояли вместе с нами на сцене, пели "Червону руту". Одна девочка расчувствовалась до слез. Это было фантастически. Был пластун, попросивший слово на сцене. Конечно, я поддержала это. Он обратился к присутствующим в зале, попросил записать его номер телефона. Тогда сказал, что могут обращаться к нему, если кто-то захочет записать детей в "Пласт", он поможет. Это было очень трогательно.



Оксана Муха в Краматорске / Фото из инстаграма певицы

Военные в Северодонецке

На концерт в Северодонецке пришли более ста военных. Они были одеты по форме. Не передать словами то, насколько было проникновенно, когда весь зал поднялся, начал аплодировать, кричать "Слава Украине! Героям Слава!". Это было единство и уважение. Также пришли около десяти пластунов в форменной одежде. Они выбежали на сцену, чувствовали себя свободно, не боялись. Кто-то из зала пришел с флагом. А также к нам вышли женщины-военные. Было очень трогательно.



Оксана Муха в Северодонецке / Фото из инстаграма певицы

Визит к 24 бригаде в Лисичанск

Во время этой поездки нам удалось попасть к 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила в Лисичанск. Там сделали для них мини-концерт, пообщались, посетили их важные места, где состоялись первые боевые действия. В бою за освобождение Лисичанска первыми погибли военный и медик, который бросился его спасать. Воина пулей ранил снайпер, затем враги убили медика и добили воина. На этом месте теперь стоит памятник, где постоянно появляются цветы. Но есть и те, кто приходит и обливает его краской. Военные постоянно отчищают.

Это трудно. Нам нужно единство. Надо убеждать людей в любви друг к другу, но эти убеждения должны быть правильными.

Оксана Муха в Лисичанске / Фото пресс-службы

Общались ли после концертов со зрителями?

Несколько человек, которые оставались после выступлений, приходили за кулисы. На самом деле трудно быть каждый день в дороге и после концерта еще говорить, когда снова ждет дорога, концерт в другом городе. Для меня общение с людьми после концерта – это как бы еще один концерт, но без музыки. Столько на это тратится энергии.

Подходили очень многие военные и гражданские люди. У меня есть много красивых фото, с цветами. На одном из концертов на сцену вышел большой, крепкий мужчина, наш защитник, по форме. Возле него я почувствовала себя Дюймовочкой. Было очень трогательно, до слез.

Чем эти концерты отличались от концертов в других городах Украины?

Я могла сэкономить средства и поехать туда с минусовками, ведь и так было очень трудно организовать эти выступления. Но все-таки решилась поехать с музыкантами, повезти живой звук. Для людей, я уверена, это был своего рода культурный шок. Они услышали живую музыку, когда звучат те инструменты, которые есть на сцене. И их достаточно для того, чтобы песня жила.



Военные на концерте Оксаны Мухи / Фото пресс-службы

Дома мы привыкли что есть концерты, будто они никуда не денутся. А там артист видит, что его очень ждут, благодарят его. Здесь, на Западе, так не благодарят. Потому что для нас это привычно. А там – как глоток свежего воздуха, хочется возвращаться снова и снова.

Какое настроение было у людей, которые приходили на Ваши выступления?

С первой ноты люди присоединяются к пению. После первой же песни зал разражается овациями, радостью. Зрителям не жалко аплодисментов, они не стесняются сказать, что выступление нравится. Это чрезвычайное возвышение и я бы очень хотела, чтобы его смогли почувствовать и на оккупированных территориях. Чтобы люди, которые там живут, наконец имели возможность радоваться, что мы вернули свои территории, чтобы они окончательно осознали себя украинцами. Верили только себе, своему сердцу, украинскому сердцу. Но не сердцу врага.

О чем думали, когда возвращались домой?

Мы очень долго были в поезде и по дороге говорили с музыкантами, моим менеджером и поняли, что теперь у нас есть собственный опыт выступлений на Востоке. Потому что, когда слушали, как говорит кто-то, то это была чужая эмоция, чужое мнение. А теперь можем говорить от своего имени, потому что почувствовали все на себе.



Оксана Муха выступила для военных в Лисичанске / Фото пресс-службы

По моему мнению, если у украинских артистов есть хотя бы малейшая возможность поехать на восток, то надо это делать. Если государство этого не делает, то должны мы. Везти украинское кино, предлагать украинские книги, песни. Показывать то украинское, которое является чрезвычайно красивым, чтобы иметь чем объединить Восток и Запад.

Планируете ли подобные туры на Восток?

Мы обязательно будем работать над этим, но все зависит от организаторов. Я готова ехать во все города, но понимаю, что не все так просто. Надо ехать туда, где есть хоть какая-то поддержка.