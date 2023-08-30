Награда от Залужного, любимая и пересадка волос: интервью с Эктором Хименесом-Браво

Мы встретились с Эктором Хименесом Браво во Львове после Дня Независимости. Этот особый для всех украинцев день шеф-повар провел в своем ресторане BAO Lviv вместе с посетителями заведения. Признается, что для него очень важно поддерживать народ в такое сложное время, чтобы люди хотя бы немного отвлекались от войны.

С этой целью в ресторанах BAO, NAM и BAO Lviv часто организуют благотворительные мероприятия, средства с которых отправляют на протезы для украинских защитников. В рамках проекта "Интервью24" Эктор рассказал, когда последний раз летал к семье в Колумбию, как познакомился с любимой и где она сейчас. Также признался, что для него означает награда от Залужного, которую получил недавно и поделился мыслями о президентстве Зеленского. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше.

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Мы разговаривали с вами здесь ровно год назад. Тогда праздновали открытие BАО во Львове. Какие самые главные изменения произошли в вашей жизни за этот год?

Кажется, будто война длится очень давно, но прошел только год. Мы открыли ресторан во время войны, понимая, что стране нужны деньги, налоги. Каждый из нас инвестировал. И я очень доволен, что мы поступили именно так. У нас хорошая команда, люди, желающие работать, приближать победу. Львов – это своеобразный вход в Украину. Конечно, в стране продолжается война, но мы открыли это место в относительно мирном Львове, чтобы люди могли посидеть в хорошем интерьере, насладиться хорошим сервисом, продегустировать вкусную еду и хотя бы немного отвлечься от мыслей о настоящем.

Я не раз читал на твиттере комментарии хейтеров от иностранцев, где говорят, что у нас люди отдыхают, сидят в ресторанах. Пишут, что Украине не нужны деньги, что у нас все хорошо. Но люди не понимают, что война у нас постоянно, а посидеть в ресторане – это один из немногих приятных моментов в настоящей жизни всех украинцев. Ведь каждый день воздушные тревоги, каждый день мы думаем о том, а каким будет завтра. Каждый из нас ждет победы и приближает ее так, как может.



Интервью с Эктором Хименесом-Браво / Фото Софии Хомышин, 24 Канал

Мама была очень удивлена, – когда Эктор последний раз был с семьей в Колумбии

Ваши родные остаются в Колумбии. Как давно их видели?

В последний раз я был в Колумбии в феврале этого года. Мама была очень удивлена, потому что она каждый день смотрит новости и вообще не ожидала меня увидеть. Говорила: "Я думала, что увижу тебя через 5 или через 10 лет". Летал туда, когда был маленький перерыв в работе. Я тоже человек и хочу хотя бы когда-нибудь видеться с родными.

Во время нашего прошлого разговора вы рассказывали, что в Латинской Америке есть российская пропаганда, однако есть люди, которые понимают, что происходит на самом деле. Как изменилась ситуация в этом году? Русской пропаганды стало больше или наоборот меньше?

Латинская Америка всегда была близка с Советским Союзом. Теперь место СССР заняла Россия. Россия – это как осьминог, который своими щупальцами старается быть всюду и все тянуть к себе.

Вообще в странах Латинской Америки очень много коммунистических и социалистических взглядов. Потому я переживаю, чтобы не было катастрофы. Россия хочет получить поддержку Венесуэлы, Бразилии, Эквадора, Никарагуа, Кубы, Колумбии, поскольку эти страны близки к США. А мы все знаем, как Россия не любит Америку.

Очень надеюсь, что после нашей победы Россия развалится и все проблемы мира будут решены ни для кого не будет угрозы.



Эктор Хименес-Браво / Фото Софии Хомышин, 24 Канал

Мы постоянно на связи, – где сейчас любимая шеф-повара и как они познакомились

Прошлым летом ваша любимая была в Варшаве. Где она сейчас, чем занимается? И как часто удается видеться?

Она и сейчас находится в Варшаве. Некоторое время была в Украине, а три месяца назад уехала назад. Я тоже часто езжу к ней. В Польше сейчас живет ее мама, которая во время войны тяжело заболела, долго находилась в больнице.

У нас очень сильная связь, поэтому проблем нет. Надеюсь, в следующем месяце смогу поехать к ней. А сейчас мы постоянно на связи. Думаю, однажды мы заблокируем телеграмм, потому что там столько фото, видео, текстов… (смеется – 24 Канал).

Не бывает часа, чтобы мы не написали друг другу. И не потому, что не доверяем. Просто очень переживаем.

Как познакомились с избранницей? Расскажите историю вашей любви.

Нас познакомила подруга – дизайнер из Украины. Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?". Любимая часто была занята, не могла никак прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось найти своего человека.

Чем же она покорила вас?

Всем. Я очень люблю спонтанность, не люблю, когда все происходит как по плану. Когда мы впервые сказали друг другу "люблю", то это было честно, мы так чувствовали.

Хочется поднять важную тему, которая всегда актуальна. Из-за войны многие украинские дети остаются сиротами. Недавно ваш коллега Тимур Мирошниченко с женой дали семью маленькому мальчику. Готовы ли вы к усыновлению ребенка? И обсуждали ли эту тему со своей избранницей?

Пока я считаю, что нам нужно фокусироваться на помощи нашей стране, думать, как ее можно развивать. Я люблю работать в большой команде и сейчас сфокусирован на нашей работе, чтобы как можно больше сделать для страны. А потом будем фокусироваться на личной жизни. Но я полностью соглашаюсь, что будет много детей, нуждающихся в любви. И это будет хороший вариант.

У меня никогда не было такой стрижки, – об изменении имиджа и пересадке волос

Не могу обойти вниманием тему смены вашего имиджа. Совсем недавно вам провели операцию по пересадке волос. И без операции вы являетесь кумиром миллионов украинцев. Что явилось причиной такого решения?

Я и раньше делал пересадку волос, но не был доволен результатом. А в этот раз попробовал и все идеально. Самая большая травма – остаться без волос. У меня никогда не было такой стрижки. Но всем родным очень понравилось. Мама сказала, что я помолодел (смеется – 24 Канал).

Девушке тоже очень понравилось. Прежде она никогда не видела меня без волос. Сейчас привыкает.

Я никогда не ожидал получить ее, – о награде от Залужного и благотворительности

Недавно вы получили награду от Валерия Залужного "За содействия войску". Расскажите подробнее о своей благотворительной деятельности и благотворительной деятельности ваших заведений.

Для меня эта награда – это шок. Я никогда не ожидал получить ее. Делал, потому что хотел делать. Когда я узнал про эту награду, то сказал маме: "Если я завтра умру, то умру счастливым". Для меня это гораздо лучше, чем быть номер один в своей сфере или в телевизионных рейтингах, чем быть богатым. Лучше, чем иметь много домов и редких автомобилей. Это лучше всего. И я продолжаю помогать, потому что хочу это делать.

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У нас всегда есть много проектов. Я работаю на телевидение, в своих ресторанах, с большими компаниями. В начале войны наши рестораны готовили для военных, пенсионеров, людей, которые не могут самостоятельно приготовить еду.

Также наши рестораны BAO, NAM и BAO Lviv собирают средства, которые затем идут на протезы нашим военным в рамках благотворительного проекта "Протезы для несокрушимых".

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На телевидении постоянно подчеркиваем, что нужно приглашать наших солдат, говорить о войне, чтобы люди не забывали, что борьба продолжается. Помогают и социальные сети. Я стараюсь привлекать разные бизнесы, известные компании, чтобы закрывать потребности наших бойцов, возить на передовую то, что им нужно.

И такие сотрудничества удачные, ведь бизнесы сразу видят, на что идут их деньги, в соцсетях я публикую все отчеты. Часто приобщаются те, кто хочет помочь, но не знает, как. А когда я прихожу с предложениями вместе закупить какие-нибудь вещи или оборудование для военных – радостно соглашаются.

Сейчас он лучше Черчилля, – о Владимире Зеленском

Год назад вы говорили, что Зеленский – лучший президент. Как сейчас относитесь к нему?

Вчера, в День Независимости, я был во Львове. Сидел в номере, открыл видеопоздравления президента. Я плакал. Тогда написал своей маме, что горжусь, потому что могу жить в это время, в этой стране, где есть такой лидер как Зеленский. Мне кажется, что последний год Зеленский – это как Черчилль во Вторую мировую войну. Сейчас он лучше Черчилля.

В начале войны Зеленский дал надежду не только на то, что у нас все будет хорошо, а что у нас все будет лучше, чем было до войны. Будет вау! Он заверил, что Донбасс – это Украина, Крым – это Украина. Он стремится к тому, чтобы мы были в НАТО, но точно не будет обменивать членство на наши территории.



Эктор Хименес-Браво / Фото Софии Хомышин, 24 Канал

24 августа мы отмечали День Независимости. Что для вас означает независимая Украина?

Для меня это будущее. Это сила, мужество. Я уверен, что когда мы победим, то Украина будет номер один в мире.