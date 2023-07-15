Напомним, что Эктор из Колумбии, но около 14 лет живет и работает в Украине. Он за это время очень полюбил нашу страну и стал ее патриотом.

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Судья "Мастер Шефу", несмотря на полномасштабную войну, решил остаться в Украине. Он постоянно реагирует на преступления россиян, ракетные атаки и активно помогает украинским защитникам.

На днях Эктор Хименес-Браво похвастался наградой от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, показав кадры с церемонии вручения.



Эктор Хименес-Браво получил награду от Залужного / Фото с его инстаграммы

О Боже, трясутся руки. Получил награду "При содействии войску" от Валерия Залужного. Это большая честь, огромная. И все благодаря вам... Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но столь важные. Ваши репосты и призывы. Ваша поддержка, каждое слово, что есть у меня в директе, не на все я могу ответить... Спасибо... У вас большое сердце, потому что вы украинцы,

– написал шеф-повар.

Отметим, что сам Валерий Залужный не присутствовал на вручении награды звезде "Мастер шефа", но все равно событие было очень эмоциональным.

"Я буду дальше работать, дальше стоять в строю... Спасибо, что доверились мне... Меня распирают эмоции, просто нет слов, какая это честь", – добавил Эктор Хименес-Браво.



Награда для Эктора Хименеса-Браво от Залужного / Фото с его инстаграммы

Поклонники поддержали Эктора и поблагодарили его за помощь стране:

"Тот случай, когда иностранец делает больше, чем некоторые известные украинцы".

"Эктор, вы в душе, наверное, украинец! Потому что остаться здесь, во время войны, когда имеешь полное право уехать и не подвергать себя опасности… Поздравляю, вы этого заслуживаете!"

"Эктор, мои поздравления! Вы настоящий пример того, как нужно поддерживать Украину и украинцев".

"Спасибо, Эктор! Вы за время войны открылись с неожиданной стороны. Спасибо за все, что вы делаете".

"Класс! Эктор, Вы – настоящий украинец, который душой и своими силами приближает победу!"

"Вы пример, когда человек, рожденный в другой стране, имеет 100 процентов генетического кода украинца. Справедливо вам вручена благодарность".

К слову, на днях танцовщик Назар Грабарь с братом, которые с началом полномасштабной войны вступили в ряды ВСУ, получили почетные награды в ид главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. К сожалению, брат Назара посмертно.