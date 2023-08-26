В рамках проекта "Интервью24" MBreeze рассказали о собственном опыте общения с Оксаной Марченко за кадром вокального шоу. Поделились своим мнением о песне подруги и коллеги Ани Тринчер – "Який ти козак". К тому же артисты рассказали, выступали ли за границей во время войны.
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Видим в этом особую силу, – про дуэт с братом
Выступать в дуэте с братом – как это?
На самом деле, мы очень благодарны Богу за то, что так близко по жизни вместе, видим в этом особую силу. Вряд ли MBreeze до сих пор существовал бы, если бы мы не были схожи во взглядах, ценностях, любви и вере к своему творчеству. У каждого своя роль и мы хорошо дополняем друг друга в том, чем занимаемся.
В каждом коллективе бывают конфликты и недоразумения. Как вы их решаете?
Мы уже давно прошли этап конфликтов и споров. Каждый занял свою роль в группе, в которой лучше разбирается, поэтому научились хорошо взаимодействовать и доверять друг другу. Например, за мной (Сашей – 24 Канал) последнее слово в музыкальном плане, у брата (Ильи – 24 Канал) – в административных вопросах и коммуникации.
Мы нашли друга, – об участии в "Х-факторе" и сотрудничестве с Данилко
Одна из важных страниц в вашем творчестве – участие в проекте "Х-Фактор". Тогда вы попали в команду к Андрею Данилко, с которым дошли до финала. И даже после окончания проекта продолжили с ним сотрудничество. Что дал вам этот опыт?
Мы нашли для себя не только наставника – мы нашли друга, проводника в мир шоу-бизнеса и человека, который поверил в нас и приложил много усилий для того, чтобы помочь начать свой путь. За время сотрудничества с Андреем мы переехали в Киев, начали писать свои песни, выпустили первый англоязычный альбом, написанный с топовыми продюсерами, имели много интересных знакомств и много общались с ним обо всем. Поэтому вклад Андрея у нас на том этапе очень велик и мы ценим каждую встречу, совет, теорию и практику, которые получили от него.
Какой совет запомнился больше всего?
Не обращать внимания на хейт. И на похвалу тоже.
А почему перестали сотрудничать?
Это было общее решение. Мы решили, что пора делать свои ошибки и становиться самостоятельной единицей. Это было нелегко, но нужно для нашего дальнейшего пути.
MBreeze / Фото прессслужбы артистов
Ее дочь нас полюбила, – об Оксане Марченко за кадром "Х-Фактора"
В вашем сезоне ведущими были Оксана Марченко и Андрей Бедняков. В основном участники проектов, где была Марченко, рассказывают, что на телеэкранах она совсем не такая, как в реальной жизни: говорила по-русски, могла критиковать. Для нее специально создали образ хорошей ведущей, которая всех переживает и является любимицей публики. Какой Марченко была по отношению к вам? Как она вела себя за кулисами?
Если честно, мы не так много общались за кадром, чтобы оценивать его. К тому же это было так давно, что трудно припомнить. Но помним, что ее дочь нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, наверное, все.
Ранее в своих интервью вы упоминали, что любимой песней в репертуаре является трек I See You. Почему так и изменился ли фаворит сегодня?
Да, I See You была нашим фаворитом в течение долгого времени, но потом мы начали все больше узнавать себя, свою мелодику и звучание. И уже после песни "Утону" каждая становилась лучше предыдущей. По крайней мере, так нам кажется. Пока трудно выделить любимую. Это скорее зависит от настроения.
Не раз подавали свои песни, – об участии в Нацотборе на Евровидение
I see you вы пели на Нацотборе на Евровидение-2018. Это еще один немаловажный этап в вашей карьере. Будете ли бороться за право представлять Украину на конкурсе в следующем году?
После этого случая мы не раз подавали свои песни на участие в Нацотборе, но ни разу не проходили. Так что сейчас нет желания повторять. Однако, если и почувствуем, что какая-то новая песня будет подходить конкурсу, то можем подать и попытаться снова принять участие. Однако специально писать песню для Евро не будем.
Не было того понимания, – об украинском языке в музыке и быту
Ваша первая украиноязычная песня вышла только в 2021 году. Тогда это был дуэт с Анастасией Кожевниковой. Вы над ней работали около двух лет. Почему не записывали украинские песни раньше?
На самом деле к дуэту с Анастасией у нас была сделана еще одна песня – "Дихай". Но она вышла в свет немного позже. К сожалению, раньше не было того понимания, которое имеем с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
После 24 февраля 2022 года в вашем репертуаре только украиноязычные песни, кроме трека "Война", где вы спели на двух языках. Полномасштабное вторжение побудило вас перейти на украинский в творчестве и публичном пространстве. А на каком языке общаетесь в быту?
С первого дня войны мы с братом решили, что больше не будем общаться в публичном пространстве на русском языке или петь свой русскоязычный репертуар, как бы сильно мы его не любили. И со временем начали переходить на украинский в повседневной жизни.
MBreeze / Фото прессслужбы артистов
Есть особые композиции, – о переводе русскоязычных песен
Многие артисты сейчас переводят свои русскоязычные хиты. Как относитесь к такой инициативе?
У многих людей есть особые композиции артистов, которые они хотят продолжать слушать, но они исполнены на русском языке. Так что перевод собственных хитов – это хорошая инициатива.
А свои треки планируете обновлять?
Сейчас занимаемся переводом одной из наших любимых песен "Утону", думаю, люди смогут услышать ее уже этой осенью. И некоторые наши "демочки" тоже ждут своего времени. Это не так легко, как кажется, и иногда выходит совсем другая песня, но оно того стоит.
Соцсети – это не только место для популяризации творчества, но и просторанство для хейта. Как часто вам пишут негативные комментарии?
В последнее время мы либо не замечаем, либо хейта в нашу сторону действительно почти нет. Не знаем, с чем это связано.
Мы за качественный продукт, – о шароварщине и байрактарщине
С начала полномасштабного вторжения в Украину более распространенными стали байрактарщина и шароварщина. Каково ваше отношение к этим явлениям?
Мы всегда были за качественный продукт. Поэтому при создании музыкального контента важны как тексты песен, так и их музыкальное продюсирование. Не согласны со многими песнями, которые есть в ТОП-чартах Украины. Поэтому мы особо не тратим время и не обращаем внимание на песни, которые этого не заслуживают. И наоборот, гордимся и заслушиваем до дыр класные композиции современной украинской музыки, которой становится все больше.
Что для вас байрактарщина?
Злоупотребление военной тематикой и терминами в своей композиции. Мы считаем, что нужно воспевать войну и то, что в ней происходит, но если это делать, то не ради хайпа, а ради донесения какой-то важной идеи слушателям.
А шароварщиной?
Упрощение и примитивизация украинской культуры в своих песнях.
А что скажете о треке Ани Тринчер "Який ти козак"?
Аню мы очень любим и уважаем. Как только я (Саша –24 Канал) услышал песню "Який ти козак", сразу понял, что она зайдет в тиктоке, но не уверен в долгой жизни таких треков.
MBreeze / Фото прессслужбы артистов
Украинская музыка сейчас достаточно быстро развивается. Появляется множество новых артистов. Кто из молодых исполнителей есть в вашем плейлисте?
Будь у нас плейлист современных молодых фирменных артистов, то там были бы Kadnay, ENLEO, Chemerov, MOLODI.
А кого в вашем плейлисте никогда не будет?
Песни российских исполнителей. Кажется, здесь объяснять не нужно.
Может вызвать слезы, – о релизе трека "Кино"
В начале августа вы представили новый трек "Кино". Каков его главный месседж?
"Кино" – это песня о жизни. О том, что каждый из нас – главный герой своего фильма, иногда счастливого, а иногда и безутешного. Она о поиске режиссера и ответе на вопрос "Зачем я здесь?". Также она о том, что по какому бы сценарию я ни жил – каждый миг стоит того, чтобы его ценить. Это веселая и грустная песня одновременно. Веселая музыка, но текст, который может вызвать слезы (по крайней мере, так это было у нас). Как и жизнь, которая имеет разные краски.
MBreeze – "Кино": смотрите видео онлайн
Когда и с кем состоится следующий дуэт?
Сейчас работаем больше над сольными песнями, как и всегда. Коллаборация для нас довольно уникальное явление. Но пока есть один молодой артист, с которым планируем в будущем сделать общую песню.
Поделитесь с нами, кто же он. Может быть, она?
Пока не будем говорить, потому что песня еще даже не на этапе создания, но это должно быть интересно!
MBreeze / Фото прессслужбы артистов
Нам нравится играть в наушниках, – о концертах и выездах за границу
Осенью у многих артистов начинаются концертные туры. Планируете ли вы гастроли? Если да, то когда и где можно вас послушать.
Нам нравится сейчас играть в наушниках и колонках наших слушателей. Как только будут выступления, мы сразу сообщим об этом в своих соцсетях.
А выезжали ли во время войны за границу? Ведь благотворительные концерты в Европе и даже за океаном распространены среди артистов.
Да, было несколько выступлений в Польше, Литве и Великобритании. Это хорошая возможность продолжать обращать внимание мира на войну в Украине и собирать средства в помощь нашим военным.
Какое событие для вас станет победой Украины в этой войне?
Когда на украинских землях не будет ни одной ноги окупантов и наш президент опубликует видео, в котором скажет: "Война – закончилась! Украина – победила!".
Блиц из MBreeze
- Мой кумир – Иисус Христос.
- Больше всего ценю в людях доброту.
- Друзья меня зовут по имени.
- Мое место силы – дом.
- Я сожалею, что до войны не писал больше на украинском.
- После победы я напишу об этом песню.