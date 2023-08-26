В рамках проекта "Интервью24" MBreeze рассказали о собственном опыте общения с Оксаной Марченко за кадром вокального шоу. Поделились своим мнением о песне подруги и коллеги Ани Тринчер – "Який ти козак". К тому же артисты рассказали, выступали ли за границей во время войны.

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Видим в этом особую силу, – про дуэт с братом

Выступать в дуэте с братом – как это?

На самом деле, мы очень благодарны Богу за то, что так близко по жизни вместе, видим в этом особую силу. Вряд ли MBreeze до сих пор существовал бы, если бы мы не были схожи во взглядах, ценностях, любви и вере к своему творчеству. У каждого своя роль и мы хорошо дополняем друг друга в том, чем занимаемся.

В каждом коллективе бывают конфликты и недоразумения. Как вы их решаете?

Мы уже давно прошли этап конфликтов и споров. Каждый занял свою роль в группе, в которой лучше разбирается, поэтому научились хорошо взаимодействовать и доверять друг другу. Например, за мной (Сашей – 24 Канал) последнее слово в музыкальном плане, у брата (Ильи – 24 Канал) – в административных вопросах и коммуникации.

Мы нашли друга, – об участии в "Х-факторе" и сотрудничестве с Данилко

Одна из важных страниц в вашем творчестве – участие в проекте "Х-Фактор". Тогда вы попали в команду к Андрею Данилко, с которым дошли до финала. И даже после окончания проекта продолжили с ним сотрудничество. Что дал вам этот опыт?

Мы нашли для себя не только наставника – мы нашли друга, проводника в мир шоу-бизнеса и человека, который поверил в нас и приложил много усилий для того, чтобы помочь начать свой путь. За время сотрудничества с Андреем мы переехали в Киев, начали писать свои песни, выпустили первый англоязычный альбом, написанный с топовыми продюсерами, имели много интересных знакомств и много общались с ним обо всем. Поэтому вклад Андрея у нас на том этапе очень велик и мы ценим каждую встречу, совет, теорию и практику, которые получили от него. Какой совет запомнился больше всего? Не обращать внимания на хейт. И на похвалу тоже. А почему перестали сотрудничать? Это было общее решение. Мы решили, что пора делать свои ошибки и становиться самостоятельной единицей. Это было нелегко, но нужно для нашего дальнейшего пути.

MBreeze / Фото прессслужбы артистов

Ее дочь нас полюбила, – об Оксане Марченко за кадром "Х-Фактора" В вашем сезоне ведущими были Оксана Марченко и Андрей Бедняков. В основном участники проектов, где была Марченко, рассказывают, что на телеэкранах она совсем не такая, как в реальной жизни: говорила по-русски, могла критиковать. Для нее специально создали образ хорошей ведущей, которая всех переживает и является любимицей публики. Какой Марченко была по отношению к вам? Как она вела себя за кулисами? Если честно, мы не так много общались за кадром, чтобы оценивать его. К тому же это было так давно, что трудно припомнить. Но помним, что ее дочь нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, наверное, все. Ранее в своих интервью вы упоминали, что любимой песней в репертуаре является трек I See You. Почему так и изменился ли фаворит сегодня? Да, I See You была нашим фаворитом в течение долгого времени, но потом мы начали все больше узнавать себя, свою мелодику и звучание. И уже после песни "Утону" каждая становилась лучше предыдущей. По крайней мере, так нам кажется. Пока трудно выделить любимую. Это скорее зависит от настроения. Не раз подавали свои песни, – об участии в Нацотборе на Евровидение I see you вы пели на Нацотборе на Евровидение-2018. Это еще один немаловажный этап в вашей карьере. Будете ли бороться за право представлять Украину на конкурсе в следующем году? После этого случая мы не раз подавали свои песни на участие в Нацотборе, но ни разу не проходили. Так что сейчас нет желания повторять. Однако, если и почувствуем, что какая-то новая песня будет подходить конкурсу, то можем подать и попытаться снова принять участие. Однако специально писать песню для Евро не будем. Не было того понимания, – об украинском языке в музыке и быту Ваша первая украиноязычная песня вышла только в 2021 году. Тогда это был дуэт с Анастасией Кожевниковой. Вы над ней работали около двух лет. Почему не записывали украинские песни раньше? На самом деле к дуэту с Анастасией у нас была сделана еще одна песня – "Дихай". Но она вышла в свет немного позже. К сожалению, раньше не было того понимания, которое имеем с началом полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года в вашем репертуаре только украиноязычные песни, кроме трека "Война", где вы спели на двух языках. Полномасштабное вторжение побудило вас перейти на украинский в творчестве и публичном пространстве. А на каком языке общаетесь в быту? С первого дня войны мы с братом решили, что больше не будем общаться в публичном пространстве на русском языке или петь свой русскоязычный репертуар, как бы сильно мы его не любили. И со временем начали переходить на украинский в повседневной жизни.

MBreeze / Фото прессслужбы артистов Есть особые композиции, – о переводе русскоязычных песен Многие артисты сейчас переводят свои русскоязычные хиты. Как относитесь к такой инициативе?