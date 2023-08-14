Как оказалось, инцидент произошел недавно. Марк упал в бассейн в гостях. К счастью, родителям получилось быстро до него добежать и достать парня.

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Сын Мирошниченков упал в бассейн

По словам Инны Мирошниченко, для Марка это был травматический опыт. Поэтому теперь малыш не любит бассейны.

У нас с Марком был травматический опыт в преддверии поездки, когда мы были в гостях. Он упал в бассейн. И пока мы добежали и достали, я и он достаточно испугались, чтобы не любить бассейни,

– рассказала мама малыша.

Впрочем, Инна все же решила искупаться с Марком. Поскольку семья сейчас отдыхает и в отеле есть бассейн, то мальчик надел все "доспехи" и немного купался. Если быть точнее, он походил по бассейну и вышел.

К тому же Инна Мирошниченко рассказала о первом опыте купания в бассейне у их с Тимуром названного сына. Марселю рекомендовали купаться именно с родителями, а не тренером, поэтому Мирошниченко решили этим заняться.



Марко Мирошниченко упал в бассейн / Скриншот с инстаграмм-сторис

Напомним, недавно супруги Мирошниченко сообщили, что забрало своего названного сына домой. Мальчику 2 августа исполнилось 2 года. Звездные родители назвали малыша Марселем.