Як виявилось, інцидент трапився нещодавно. Марко впав у басейн в гостях. На щастя, батькам довелося швидко до нього добігти та дістати хлопця.

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Син Мірошниченків впав у басейн

За словами Інни Мірошниченко, для Марка то був травматичний досвід. Відтак тепер малюк не любить басейни.

У нас з Марком був травматичний досвід напередодні поїздки, коли ми були в гостях. Він впав у басейн. І поки ми добігли та дістали, я і він достатньо злякалися, аби не любити басейни,

– розповіла мама малюка.

Втім, Інна все ж вирішила скупатися з Марком. Оскільки сім'я зараз трохи відпочиває і в готелі є басейн, то хлопець одягнув усі "обладунки" і трішки купався. Якщо бути точнішим, він походив по басейну і вийшов.

До того ж Інна Мірошниченко розповіла про перший досвід купання у басейні в їхнього з Тимуром названого сина. Марселю рекомендували купатися саме з батьками, а не тренером, відтак Мірошниченки вирішили цим зайнятися.



Марко Мірошниченко впав у басейн / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, нещодавно подружжя Мірошниченків повідомило, що забрало свого названого сина додому. Хлопчику 2 серпня виповнилося 2 роки. Зіркові батьки назвали малюка Марселем.