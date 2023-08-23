По словам Инны, врачи убеждали, что она не сможет стать матерью. Однако сейчас у супругов двое детей, а недавно они еще и усыновили мальчика.

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Шокирующие истории о врачах

Жена Мирошниченко поделилась историей, как некомпетентный врач "нашла" у нее раковую опухоль. Это произошло, когда ей было всего 20 лет.

Инна пошла на плановый осмотр к гинекологу, после коротого врач заявила, что у нее есть раковая опухоль. Это очень испугало молодую девушку. Оказалось, что новообразование доброкачественно, его легко удалили.

Врач в районной поликлинике сказала: "Как можно было так себя запустить? У вас уже раковая опухоль!". Это сейчас я понимаю, что так диагнозы не ставятся. А тогда в мои 20 лет этого было достаточно для травмы и раздумий на тему: "Я умру или просто не смогу иметь детей?",

– рассказала Инна.

После этой истории жена Мирошниченко стала часто ходить к гинекологам. Однако некоторые врачи начали говорить, что Инне нужно срочно рожать.

"Мне без разницы случались очень странные врачи: "Вам срочно нужно рожать, времени уже мало". А мне 22 – 24 лет, я одна, работаю, в голове еще ветер… Затем "времени мало" изменилось на "это шанс на миллион", – вспомнила она.

Инна все же родила детей

Однако впоследствии Инна забеременела. Первая ее беременность прервалась, но уже через два месяца снова забеременела. Через 9 месяцев она родила Мию, а затем и сына Марка.

"Тогда я поняла, что абсолютно здорова. Все со мной окей", – рассказала Мирошниченко.

Инна благодарна врачам, ставившим ей неправильные диагнозы, ведь это укрепило в ней мысль, что она хочет усыновить ребенка.

Потом я поняла, что хотела бы, чтобы в семье были и родившиеся, и усыновленные дети. Показать людям, что усыновление – это не для бездетных, это для открытых сердцем! И сейчас я благодарна всем тем врачам и псевдодиагнозам,

– отметила она.

Как Мирошниченко усыновили ребенка