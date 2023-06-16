Уж сильно любим, – жена Тимура Мирошниченко показала первое фото с будущим сыном

Жена ведущего Тимура Мирошниченко поделилась эмоциями относительно долгожданного усыновления. Она ежедневно ездит в детдом, чтобы увидеть будущего сына и уже очень ждет того, когда сможет забрать его домой навсегда.

На днях ведущий поделился радостной новостью, что они нашли мальчика на усыновление. Теперь Инна Мирошниченко призналась, что они подали в суд документы на усыновление.

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Очевидно, что уже вскоре звездные супруги смогут забрать своего сына домой из детдома. Инна признается, что уже любит мальчика и чувствует разлуку, если они не видятся несколько дней.

Семья Мирошниченко пока не показывает своего сына на камеру, однако Инна обнародовала фото, на котором стоит с мальчиком. Заметно, как сильно малыши держат будущую маму за руку.



Инна Мирошниченко с сыном / Фото с ее инстаграммы

Своими мыслями по поводу усыновления супруга Мирошниченко поделилась в Инстаграмме.

Это очень трудно объяснить, но мы уже любим его так же сильно, как Мию и Марк. Он ведь сын, рожденный сердцем. В школе усыновителей нам советовали сочинить сказку о том, что он потерялся, а мы его долго искали и нашли. Именно это чувство и есть,

– заявила Инна.

Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марка. Но уже несколько лет они мечтают усыновить еще одного ребенка.

Мирошниченко действительно признается, что хочет плакать от счастья и наверстывать каждую минуту разлуки.

"Когда слышишь диагнозы, которым кажется нет конца и края, а думаешь только" мы все преодолеем! Вместе!". И на тот момент мы еще не виделись ни разу", – написала она.

По ее словам, ей тяжело дается временная разлука с сыном, поэтому она ежедневно ездит к нему в Житомир (там расположен детдом, – 24 Канал).

Как после этого не верить в судьбу? Что мы должны найти именно его из тысяч анкет? Из тысяч неактивных только одну актуальную. Анкету, которая никому не была интересна,

– поделилась Инна.

Напомним, что в июне 2022 года Тимур Мирошниченко публично рассказал о желании усыновить ребенка, а уже в январе этого года сообщил, что он с женой начали юридическую процедуру.

Около полугода Тимур и Инна Мирошниченко боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Впоследствии они столкнулись с проблемой – во всех официальных службах говорили, что детей нет. И только сейчас нашли своего мальчика и подали документы в суд.