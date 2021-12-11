Именинник "голодной тусы" вернулся: что происходит в жизни блоггера

Прошло две недели с вечеринки в День памяти жертв Голодомора, которую блогеры организовали во Львове. Именинник Александр Залиско вернулся в инстаграм и рассказал, как провел это время.

На прошлой неделе Александр был госпитализирован. Причиной тому стал стресс, который он получил после громкого дня рождения, организованного в траурный день. Теперь Залиско вышел на связь со поклонниками и рассказал, что за это время похудел на 2 килограмма и восстанавливал здоровье.

Ранее мы писали Блогера Александра Залиско госпитализировали после эмоционального видео с извинениями

Александр Залиско вернулся в инстаграм

После скандала вокруг этой вечеринки большинство известных брендов отказалось от сотрудничества с блогером. Александр рассказал, что сейчас остались единицы, которые не разорвали контракты: "Ценю это. Но и полностью понимаю первых, потому что все имеет свои последствия".

В сторону блогера все еще летят негативные комментарии, однако не так много, как было после "голодной тусы". Александр пытается не принимать их близко к сердцу, поскольку из-за волнения недавно оказался в больнице.

Также этот скандал показал ему, кто из блогеров его настоящие друзья, а кто только притворялся другом: "Этот этап показал, кто есть кто. Кто-то поддерживал, переживал, звонил, писал, приезжал ко мне. Кто-то просто отсиживался. А кто-то еще и радовался этому и хотел "нажиться", или быстро "переобувался". Хорошо, что была возможность увидеть этих людей "настоящими".

Александр Залиско о жизни после "голодной тусы" / Скриншоты инстаграм-сториз блогера