Снят на передовой: Imagine Dragons выпустили новый клип, в котором показаны кадры из Украины
Источник:Imagine Dragons
Американская рок-группа Imagine Dragons опубликовала клип на песню Crushed, в которую вошли кадры, снятые во время полномасштабной войны в Украине. В видео рассказали историю украинского мальчика Саши.
В клипе можно увидеть кадры с изображением населённого пункта в Украине, который находится под артиллерийским обстрелом россиян. Напомним, что группа с начала вторжения поддерживает Украину.
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В подписи к видео артисты отметили, что клип на песню Crushed снят на передовой Украине.
В нем рассказывается о Саше, молодом парне, пережившем месяце обстрелов в своем городе. История Саши разрывает сердце, и есть тысячи других, таких как он, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня его семья без света и других элементарных коммуникаций,
– говорится в сообщении.
Смотрите клип Imagine Dragons на песню Crushed: видео
Как Imagine Dragons поддерживают Украину
- Imagine Dragons активно поддерживают Украину в условиях войны. Музыканты в первые дни вторжения записали слова состраданием всем пострадавшим от войны и пожелали победы. Также они отменили два своих концерта в России.
- А в 2022 году Дэн Рейнольдс во время исполнения одной из песен на концерте в Чехии поднял украинский флаг, подаренный ему переселенкой из харьковской Северной Салтовки.
- А в феврале группа записала обращение к пассажирам украинского самолета, который уже услышали люди из 10 стран. Сюрприз коллектива прозвучал для пассажиров SkyUp.