Она решила опубликовать честные фото своей фигуры. Кроме того, танцовщица написала текст, в котором поощрила поклонников заниматься спортом и заботиться о состоянии своего тела.
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Илона Гвоздева показала свою фигуру
Танцовщица сфотографировалась в белье и не накладывала никаких фильтров на фото. Она отметила, что для того, чтобы выглядеть так, нужно много и усердно работать. Также она сказала, что изменения в жизни людей происходят только тогда, когда человек прилагает немало усилий. В то же время искреннее желание быть лучше сможет стать толчком к переменам.
Никто не сможет вас мотивировать к успеху и желаемым результатам, пока вы сами не захотите изменений. Мне 35 лет, у меня двое детей и я каждый день работаю над своим телом, чтобы видеть такое отражение в зеркале,
– отметила знаменитость.
Илона Гвоздева показала свою фигуру в белье / Скриншот из инстаграмм-сторис
Украинские звезды, которые также отважились показать фигуры без фильтров
- Жена певца Виктора Павлика призналась, что не очень довольна своим телом и хочет похудеть. Екатерина Репяхова показала свою фигуру в купальнике и заявила, что планирует правильно питаться.
- Раньше Ксения Мишина жаловалась, что за время полномасштабной войны поправилась на 7 килограммов. Поэтому она всерьез занялась спортом и своим питанием. Теперь у нее безупречное тело, которое она иногда публикует в своем инстаграмме.
- Блоггер и ведущая Рамина Эсхакзай похудела на 10 килограммов. После этого она показала стройную фигуру в купальнике. знаменитость объяснила, что ее похудение – это результат работы не только с нутрициологом, но и с психологом, поскольку в начале полномасштабного вторжения она заедала стресс, а теперь этого не делает.