Илона Гвоздева показала, как выглядит ее фигура после двух родов
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева имеет двоих детей. Несмотря на постоянные спортивные активности звезда не достигла желаемого состояния тела после двух родов.
Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась в инстаграм-сторис откровенными фото без фотошопа и ретуши. Она продемонстрировала, как изменилось ее тело
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Илона Гвоздева показала тело без фильтров
Танцовщица поделилась фото, на котором показала живот не в идеальном состоянии. Однако звезда поделилась, что продолжает восстанавливаться после родов. В частности, часто делает тренировки и уделяет внимание растяжке.
Илона Гвоздева подробно рассказала, что делает для достижения своей цели:
- Тренируется в спортзале 3 раза в неделю;
- Ходит на ручной массаж 3 раза в неделю;
- Делает аппаратный массаж, система icoon laser 3 раза в неделю;
- Ходит на плавание дважды в неделю, а также в сауну и применяет скрабирование тела;
- Танцует для себя и не только ежедневно.
Илона Гвоздева показала тело без фотошопа / Фото из инстаграм-сторис Илоны Гвоздевой
Как звезды-мамочки восстанавливаются после родов
- Санта Димопулос призналась, что так же после вторых родов не вернулась в то состояние, которое было "до". Однако похудеть ей помогло правильное питание, массажи, дыхательные практики.
- Жена Максима Михайлюка вернула "модельную форму" благодаря спорту, массажам и правильному питанию. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное.
- Даша Квиткова тоже убрала из рациона мучное, жареное и сладкое, а также носила бандаж в первые недели после родов.