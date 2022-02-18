Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилась в інстаграм-сторіз відвертими фото без фотошопу й ретуші. Вона продемонструвала, як змінилось її тіло

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Ілона Гвоздьова показала тіло без фільтрів

Танцівниця поділилась фото, на якому показала живіт не в ідеальному стані. Однак зірка поділилась, що продовжує відновлюватися після пологів. Зокрема, часто робить тренування та приділяє увагу розтяжці.

Ілона Гвоздьова детально розповіла, що робить для досягнення своєї мети:

Тренується у спортзалі 3 рази на тиждень; Ходить на ручний масаж 3 рази на тиждень; Робить апаратний масаж, система icoon laser 3 рази на тиждень; Ходить на плавання двічі на тиждень, а також вдається до сауни та скрабування тіла; Танцює для себе і не тільки щодня.



Ілона Гвоздьова показала тіло без фотошопу / Фото з інстаграм-сторіз Ілони Гвоздьової

Як зірки-матусі відновлюються після пологів