Украинский телеведущий, с 2021 года – глава Черкасской ОГА, Александр Скичко и предпринимательница Елизавета Юрушева ждут пополнения в семье. Об этом Юрушева объявила, снявшись для украинского Vogue.

Читайте также В тебе галицкая и шотландская кровь, – Ольга Фреймут поздравила дочь с 16-летием

Елизавета Юрушева станет мамой

Предпринимательница позировала перед камерой в лаконичном образе. Для первого аутфита она примерила черный топ и шорты.


Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Другой образ звезды состоял также из шорт, подчеркивающих беременный животик, и молочного топа. Сверху она накинула черный жакет оверсайз.

Среди аксессуаров look дополняли массивный браслет и серьги. Укладка и макияж Елизаветы Юрушевой также были лаконичными и элегантными.


Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Также Юрушева показала свои фото на страницах глянца.


Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой


Елизавета Юрушева / Фото из инстаграма Елизаветы Юрушевой

Брак Александра Скичко и Юрушевой

  • В 2016 году стало известно о романе Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой. Уже через год они сыграли свадьбу. Трогательная церемония прошла в Грузии.
  • Звезды воспитывают 7-летнюю дочь Наталью.
  • Елизавета Юрушева также воспитывает сына Даниэля, который родился в 2008 году от гражданина Австрии Давида Конигсхофера. Он был первым мужем Елизаветы.