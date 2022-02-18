Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась в инстаграм-сторис откровенными фото без фотошопа и ретуши. Она продемонстрировала, как изменилось ее тело

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Илона Гвоздева показала тело без фильтров

Танцовщица поделилась фото, на котором показала живот не в идеальном состоянии. Однако звезда поделилась, что продолжает восстанавливаться после родов. В частности, часто делает тренировки и уделяет внимание растяжке.

Илона Гвоздева подробно рассказала, что делает для достижения своей цели:

Тренируется в спортзале 3 раза в неделю; Ходит на ручной массаж 3 раза в неделю; Делает аппаратный массаж, система icoon laser 3 раза в неделю; Ходит на плавание дважды в неделю, а также в сауну и применяет скрабирование тела; Танцует для себя и не только ежедневно.



Илона Гвоздева показала тело без фотошопа / Фото из инстаграм-сторис Илоны Гвоздевой

Как звезды-мамочки восстанавливаются после родов