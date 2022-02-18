Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась в инстаграм-сторис откровенными фото без фотошопа и ретуши. Она продемонстрировала, как изменилось ее тело

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Илона Гвоздева показала тело без фильтров

Танцовщица поделилась фото, на котором показала живот не в идеальном состоянии. Однако звезда поделилась, что продолжает восстанавливаться после родов. В частности, часто делает тренировки и уделяет внимание растяжке.

Илона Гвоздева подробно рассказала, что делает для достижения своей цели:

  1. Тренируется в спортзале 3 раза в неделю;
  2. Ходит на ручной массаж 3 раза в неделю;
  3. Делает аппаратный массаж, система icoon laser 3 раза в неделю;
  4. Ходит на плавание дважды в неделю, а также в сауну и применяет скрабирование тела;
  5. Танцует для себя и не только ежедневно.

Ілона Гвоздьова
Илона Гвоздева показала тело без фотошопа / Фото из инстаграм-сторис Илоны Гвоздевой

Как звезды-мамочки восстанавливаются после родов

  • Санта Димопулос призналась, что так же после вторых родов не вернулась в то состояние, которое было "до". Однако похудеть ей помогло правильное питание, массажи, дыхательные практики.
  • Жена Максима Михайлюка вернула "модельную форму" благодаря спорту, массажам и правильному питанию. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное.
  • Даша Квиткова тоже убрала из рациона мучное, жареное и сладкое, а также носила бандаж в первые недели после родов.