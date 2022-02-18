Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась в инстаграм-сторис откровенными фото без фотошопа и ретуши. Она продемонстрировала, как изменилось ее тело
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Илона Гвоздева показала тело без фильтров
Танцовщица поделилась фото, на котором показала живот не в идеальном состоянии. Однако звезда поделилась, что продолжает восстанавливаться после родов. В частности, часто делает тренировки и уделяет внимание растяжке.
Илона Гвоздева подробно рассказала, что делает для достижения своей цели:
- Тренируется в спортзале 3 раза в неделю;
- Ходит на ручной массаж 3 раза в неделю;
- Делает аппаратный массаж, система icoon laser 3 раза в неделю;
- Ходит на плавание дважды в неделю, а также в сауну и применяет скрабирование тела;
- Танцует для себя и не только ежедневно.
Илона Гвоздева показала тело без фотошопа / Фото из инстаграм-сторис Илоны Гвоздевой
Как звезды-мамочки восстанавливаются после родов
- Санта Димопулос призналась, что так же после вторых родов не вернулась в то состояние, которое было "до". Однако похудеть ей помогло правильное питание, массажи, дыхательные практики.
- Жена Максима Михайлюка вернула "модельную форму" благодаря спорту, массажам и правильному питанию. Из своего рациона она исключила сладкое, мучное, жирное, жареное.
- Даша Квиткова тоже убрала из рациона мучное, жареное и сладкое, а также носила бандаж в первые недели после родов.