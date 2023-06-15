Кондратюк в новом интервью высказался о побеге Ямы, Винника и Потапа. Добавим, что Алексей Потапенко сейчас в Украине, но до этого он несколько месяцев отсиживался за границей.

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Кондратюк высказался о Яме, Виннике и Потапе

Продюсер считает, что после победы к этим артистам будут осторожно относиться телеканалы. Но, по его словам, они яркие и интересные в кадре, а также профессионально комментируют шоу, в частности "Танцы со звездами" или "Голос".

Они убежали от войны, и я не из тех людей, которые скажут, что они позорно повели себя. Есть внутреннее понимание, что здесь внутри они помогали бы больше поддержкой в тылу. Но как я могу их осуждать? Им даст оценку история, время, их зрители,

– заявил Кондратюк.

Он отметил, что Винник, Яма, Потап и другие мужчины имели право убегать от войны.

"Мы говорим о них, а не о многих тысячах мужчин, которые тоже уехали за границу, потому что они публичные люди, и за них больше спрашивают. Дискуссионный вопрос: имеют ли право люди убегать от войны? На него, скорее всего, ответ "да", – добавил продюсер.

По его мнению, эти люди не нарушили закон, потому что уехали заранее.

Также Кондратюк отметил, что звезды шоу-бизнеса могут иметь совсем невысокий IQ, поэтому не стоит ожидать от них большого гражданского сознания. Он считает, что по этой же причине многие украинские артисты выступали в России до 24 февраля 2022 года.

Чью позицию Кондратюк уважает

Интересно, что в качестве примера продюсер поставил Макса Барских, зарабатывавший в России, но после полномасштабного вторжения изменил свою позицию.

"Барских не сразу стало понятно, что это позорная история. Это на его совести. Кто я такой, чтобы не давать Максу Барских шанс?", – сказал он.

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К слову, раньше украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о мужчинах, выехавших за границу и не помогающих украинской армии По его словам, люди с украинским паспортом не имеют права быть безразличными к войне в Украине.