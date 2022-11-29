До весны не увидимся, – художница Евгения Гапчинская показала мужа, который служит в ВСУ
Источник:инстаграмм Евгении Гапчинской
Муж художницы Евгении Гапчинской от 24 февраля находится на службе в ВСУ. Женщина показала фото любимого с фронта и призналась, что к весне они не смогут увидеться.
В сентябре Дмитрий неожиданно приезжал домо, преподнес родным сюрприз. Однако с семьей удалось побыть недолго. Мужчина вернулся на службу и до весны не сможет обнять жену и детей.
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Евгения Гапчинская показала мужа, который в ВСУ
Сейчас Дмитрий находится на передовой. В инстаграмме художница опубликовала его фото, на котором изображен в военной форме и с оружием в руках. Собратья сфотографировали защитника посреди зимнего поля. В таких сложных условиях сейчас живут наши военные.
Как он стал воином? Он художник, он энциклопедия по истории искусства… Он невероятный… Сказал до весны не увидимся…
– с нежностью и грустью написала Евгения под фото.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Евгения сейчас живет со взрослой дочерью и 4-летним сыном. До войны у них был дом в Макаровском районе возле Киева. Когда оккупанты вошли туда, то поселились в доме художницы. Сейчас дом избит, разграблен.
В комментариях под постом поклонники художницы благодарят ее мужа.
- "Очень благодарим Дмитрия и всех наших воинов! Ждем всех живых, здоровых, с победой!"
- "Да хранит его Господь! И всех наших ребят!"
- "Пусть Бог хранит вашего мужа!"
- "Низкий поклон. Героям Слава!"
- "Молимся за наших защитников!"
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