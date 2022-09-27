Трогательными кадрами Евгения поделилась в социальных сетях. Художница невероятно счастлива и не смогла сдержать слез.

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Муж Евгении Гапчинской вернулся с передовой

Защитник решил преподнести семье сюрприз и не предупредил, что возвращается домой. Он предстал перед родными в военной форме и с букетом нежных хризантем. Увидев любимого, Евгения принялась обнимать и целовать его. А потом трогательно сказала: "Привет, мой зайчик".

Художница редко показывает в соцсетях детей, однако в особый для семьи день сделала исключение. Она опубликовала фото, на котором изображена с мужем и дочерью Анастасией. Девушка держала в руках букет красивых цветов. На лицах сияли улыбки.

Благодарю Бога за неожиданную радость! Спасибо ВСУ за нашу жизнь!

– написала Гапчинская в публикации.

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Напомним, летом Гапчинская впервые рассказала, что ее дом под Киевом разграбили российские оккупанты. Тогда она скучала, отрезала волосы. Но благодарит Бога за то, что жива. Материальные вещи можно восстановить, а десятки тысяч людей, павших в этой жестокой войне, которую начала россия, уже никогда не вернутся домой.