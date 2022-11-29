В сентябре Дмитрий неожиданно приезжал домо, преподнес родным сюрприз. Однако с семьей удалось побыть недолго. Мужчина вернулся на службу и до весны не сможет обнять жену и детей.

Смотрите также "49 боевых вылетов": чем на самом деле Андрей Хливнюк занимается на фронте

Евгения Гапчинская показала мужа, который в ВСУ

Сейчас Дмитрий находится на передовой. В инстаграмме художница опубликовала его фото, на котором изображен в военной форме и с оружием в руках. Собратья сфотографировали защитника посреди зимнего поля. В таких сложных условиях сейчас живут наши военные.

Как он стал воином? Он художник, он энциклопедия по истории искусства… Он невероятный… Сказал до весны не увидимся…

– с нежностью и грустью написала Евгения под фото.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Евгения сейчас живет со взрослой дочерью и 4-летним сыном. До войны у них был дом в Макаровском районе возле Киева. Когда оккупанты вошли туда, то поселились в доме художницы. Сейчас дом избит, разграблен.

В комментариях под постом поклонники художницы благодарят ее мужа.

"Очень благодарим Дмитрия и всех наших воинов! Ждем всех живых, здоровых, с победой!"

"Да хранит его Господь! И всех наших ребят!"

"Пусть Бог хранит вашего мужа!"

"Низкий поклон. Героям Слава!"

"Молимся за наших защитников!"

Звездные семьи, которые разлучила война