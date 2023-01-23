Герои шоу "Холостяк": как сложилась их жизнь после проекта

Недавно закончился 12-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой Алекс Топольский не смог выстроить отношения с Катей Лозовицкой. Также на днях объявила о разрыве пара, которая сложилась в финале 9 сезона – Даша Квиткова и Никита Добрынин.

К сожалению, большинство "Холостяков" не смогли построить семьи с теми девушками, которых выбирали на проекте. 24 Канал предлагает вспомнить героев прошлых сезонов романтического реалити-шоу и узнать, как они сейчас живут.

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Максим Чмерковский

Первый сезон "Холостяка" на украинских телеэкранах показали в 2011 году. Тогда любовь на проекте искал танцовщик Максим Чмерковский, который живет в США. В финале он выбрал Александру Шульгину, однако их история любви не имела продолжения. С 2012 года хореограф в отношениях с коллегой Петой Маргатройд. Через 5 лет у пары родился сын Шай Александр, а сейчас супруги ждут второго ребенка.

Фрэнсис Александр Мэтью Романов

Во втором сезоне украинские девушки боролись за сердце наследника царской династии Романовых Фрэнсиса Мэтью. Избранницей мужчины стала Елена Ряснова, но их история длилась недолго. В соцсетях Фрэнсис неактивен, там лишь иногда публикует видео спортивных тренировок. О личной жизни не рассказывает.

Андрей Искорнев

Следующим мужчиной, который пытался найти любимую на шоу, был пластический хирург Андрей Искорнев. В финале он выбрал Анну Козырь, однако их союз быстро распался. Искорнев является россиянином, но сейчас живет в США. Он умалчивает войну в Украине. О личной жизни тоже не рассказывает.

Константин Евтушенко

Предприниматель Константин Евтушенко был единственным украиноязычным "Холостяком". В финале четвертого сезона реалити-шоу мужчина выбрал Анну Селюкову, но вскоре разошелся с ней. В 2014 году избранницей Константина стала олимпийская чемпионка, многоборка Наталья Добринская. Супруги воспитывают троих детей.

Сергей Мельник

Избранницей футболиста Сергея Мельника, который был главным героем 5-го сезона, стала Марина Кищук. Пока Сергей занимает активную проукраинскую позицию, помогает ВСУ, рассказывает своей аудитории о войне в Украине. Однако о личной жизни молчит.

Иракли Макацария

За сердце грузина Иракли Макацария украинские девушки сражались в 6 сезоне. Тогда мужчина выбрал Алену Лесик, но любовь быстро закончилась. Иракли является медийным лицом, активно ведет блог в инстаграмме, показывает свою жизнь. Летом 2022 года состоялась свадьба Иракли с Лизой Чичуа. Мужчина долгое время скрывал эти отношения, однако теперь часто радует поклонников общими фотографиями с женой.

С первых дней полномасштабной войны он поддержал Украину. Иракли поднимал украинский флаг, а также показывал гуманитарную помощь, которую сортировал для украинцев в Грузии. На странице в Иракле было несколько постов о войне.

Дмитрий Черкасов

Отношения спортсмена Дмитрия Черкасова и Лидии Немченко также не имели продолжения. В 2018 году мужчина женился на девушке Александре, которая родила ему 2 сыновей. Известно, что Саша была тайной поклонницей Дмитрия, когда он был на "Холостяке". Однажды решилась написать Черкасову в личные сообщения и их история началась.

Рожден

В финале 8 сезона певец выбрал Иванну Гончарук, но их отношения не имели продолжения вне камер. Музыкант родился в Одессе, но сейчас строит карьеру в России, которая неоднократно запускала ракеты по родному городу. Еще перед полномасштабным вторжением он анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. С 24 февраля ни разу не высказывался против войны, а его страница в инстаграмме недоступна для пользователей социальной сети в Украине.

Никита Добрынин

Единственной парой, которая построила семью после проекта, стали главные герои 9 сезона – телеведущий Никита Добрынин и блоггерка Даша Квиткова. В 2020 году влюбленные сыграли свадьбу, а в 2021 году у них родился сын Лев. Казалось, что супруги являются примером образцовой семьи, но в начале 2023 года Даша заявила о разрыве с Никитой.

По словам Квитковой, она до сих пор любит Добрынина, но отношения развивались очень стремительно, влюбленные перенасытились друг другом. Пока они живут отдельно, работают с психологом, чтобы иметь здоровые родительские отношения. Не исключают, что когда-нибудь снова будь вместе, будет второй ребенок, как они и мечтали еще несколько недель назад.

Максим Михайлюк

Пилот Максим Михайлюк был главным героем 10-го сезона "Холостяка". В финале он выбрал Дашу Ульянову, однако пара не строила отношения вне камер, потому что Максим признался, что на проекте имел интим с другой девушкой, а для Даши такой поступок – измена.

Потом Михайлюк закрутил роман с моделью Дашей Хлыстун. Девушка забеременела и родила пилоту дочь Ариану. Во время полномасштабного вторжения мужчина публиковал фото в военной форме и с оружием, однако пока неизвестно, участвовал ли в каких-либо боевых действиях. В соцсетях Максим публикует фото с родными, в конце декабря был в командировке во Франции, где отдыхал с любимой в Альпах.

Михаил Заливако

В 11 сезоне "Холостяком" был харьковский бизнесмен Михаил Заливако. В финале он признался в любви Анне Богдан. Некоторое время влюбленные жили вместе, однако летом 2022 заявили о разрыве. Потом Анну и Максима "застукали" за объятиями во Львове. Но Богдан уверяет, что не общается с экс-любимым.

До полномасштабного вторжения Заливако был активен в соцсетях, но сейчас по большей части молчит. В октябре 2022 года он сообщил, что находится в Нью-Йорке. Где бизнесмен сейчас и есть ли у него любимая – неизвестно.

Алекс Топольский

12 сезон был одним из самых ожидаемых. Сначала премьеру отложили, потому что началась полномасштабная война, потом – по техническим причинам. Однако осенью на телекранах показали проект с участием Алекса Топольского. В финале Алекс выбрал Катю Лозовицкую, но их отношения тоже быстро закончились.

В настоящее время бизнесмен находится на Бали. Похоже, что у него нет новой избранницы.



Алекс Топольский / Фото из инстаграммы "Холостяка-12"