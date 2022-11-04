24 канал вспомнил, как выглядели яркие девушки всех сезонов во время съемок в шоу. А также нашел страницы участниц "Холостяка" в социальных сетях и сравнил, как они выглядят сейчас.
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Многие участницы реалити-шоу уже обрели свою любовь за пределами проекта. Девушки живут в разных уголках мира, имеют семьи. Многие из них изменили имидж, стиль. Фотосравнение самых ярких участниц 11 сезонов смотрите дальше.
1 сезон
- Главный герой: Максим Чмерковский
Надежда Воронцова
2 сезон
- Главный герой: Фрэнсис Александр Мэтю Романов
Елена Ряснова
Каролина Руффо
3 сезон
- Главный герой: Андрей Искорнев
Анна Козырь
Яна Станишевская
4 сезон
- Главный герой: Константин Евтушенко
Анна Селюкова
5 сезон
- Главный герой: Сергей Мельник
Марина Кищук
Рамина Эсхакзай
6 сезон
- Главный герой: Иракли Макацария
Анетти Жернова
Алена Лесик
7 сезон
- Главный герой: Дмитрий Черкасов
Стелла Шаповалова
8 сезон
- Главный герой: Рожден Ануси
Галина Присташ
Иванна Гончарук
9 сезон
- Главный герой: Никита Добрынин
Дарья Квиткова
Лилия
10 сезон
- Главный герой: Максим Михайлюк
Даша Ульянова
Алина Ляшук
11 сезон
- Главный герой: Михаил Заливако