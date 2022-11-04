24 канал вспомнил, как выглядели яркие девушки всех сезонов во время съемок в шоу. А также нашел страницы участниц "Холостяка" в социальных сетях и сравнил, как они выглядят сейчас.

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Многие участницы реалити-шоу уже обрели свою любовь за пределами проекта. Девушки живут в разных уголках мира, имеют семьи. Многие из них изменили имидж, стиль. Фотосравнение самых ярких участниц 11 сезонов смотрите дальше.

1 сезон

Главный герой: Максим Чмерковский

Надежда Воронцова

2 сезон

Главный герой: Фрэнсис Александр Мэтю Романов

Елена Ряснова

Каролина Руффо

3 сезон

Главный герой: Андрей Искорнев

Анна Козырь

Яна Станишевская

4 сезон

Главный герой: Константин Евтушенко

Анна Селюкова

5 сезон

Главный герой: Сергей Мельник

Марина Кищук

Рамина Эсхакзай

6 сезон

Главный герой: Иракли Макацария

Анетти Жернова

Алена Лесик

7 сезон

Главный герой: Дмитрий Черкасов

Стелла Шаповалова

8 сезон

Главный герой: Рожден Ануси

Галина Присташ

Иванна Гончарук

9 сезон

Главный герой: Никита Добрынин

Дарья Квиткова

Лилия

10 сезон

Главный герой: Максим Михайлюк

Даша Ульянова

Алина Ляшук

11 сезон

Главный герой: Михаил Заливако

Анна Богдан

Джессика Чеги