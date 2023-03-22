"Все не туда и никак": "Холостяк" Алекс Топольский возмутил сеть видео под российский трек

Алекс Топольский снял новое видео на Бали, в котором намекнул на личность своей девушки. Но на фоне ролика играет русская песня, разозлившая украинцев.

"Холостяк" Алекс Топольский после разрыва с Катей Лозовицкой не скрывает, что обрел любовь на Бали. Но фотографию девушки он пока не показывал.

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Алекс Топольский сделал видео под русскую песню

В ролике Алекс показывает комментарии и сообщения от поклонников с вопросами о том, когда он покажет девушку. Топольский отвечает, что она, возможно, уже мелькнула в его инстаграмме.

Но сеть и подписчиков заинтриговала не столько девушка "Холостяка", а песня, под которую он записал видео. Это трек русских создателей AVG feat. Tatar – "Ножевой". Права на него принадлежат лейблу Believe Music, не вышедшему с российского рынка.

Алекс Топольский снял видео под русский трек:

Поклонники раскритиковали "Холостяка" за такой выбор песни в разгар русско-украинской войны. Тем более, Алекс заявлял, что поддерживает Украину. Правда, комментарии исчезают из сообщения Топольского, – вероятно, он их удаляет.

"Кстати, да, за трек вашей сммнице двойка. Потому что за треком также происходит алгоритмизация риллз, то есть его будут показывать русскоязычной аудитории, а оно вам нужно?";

"Все не туда и никак. Кто музыку подбирал? Увольте немедленно";

"Алекс, вы в ТрО Бали слушаете русскую музыку?";

"Серьезно? Война закончилась, мир-дружба-жвачка с рукожопыми? Отписываюсь";

"Эм, русская музыка? Алекс, не ожидал такого";

"Русский трек от российского исполнителя во время войны. От человека, который заявил, что он за Украину".



Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма