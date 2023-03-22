"Холостяк" Алекс Топольський після розриву з Катею Лозовицькою не приховує, що знайшов кохання на Балі. Та фотографію дівчини він поки що не показував.
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Алекс Топольський зробив відео під російську пісню
У ролику Алекс показує коментарі та повідомлення від шанувальників із запитаннями про те, коли нарешті він покаже дівчину. Топольський відповідає, що вона, можливо, вже промайнула в його інстаграмі.
Але мережу та підписників заінтригувала не так дівчина "Холостяка", а пісня, під яку він записав відео. Це трек російських авторів A.V.G feat. Tatar – "Ножевой". Права на нього належать лейблу Believe Music, що не вийшов з російського ринку.
Алекс Топольський зняв відео під російський трек:
Шанувальники розкритикували "Холостяка" за такий вибір пісні у розпал російсько-української війни. Тим паче Алекс заявляв, що підтримує Україну. Щоправда, коментарі зникають з допису Топольського, – ймовірно, він їх видаляє.
- "До речі, так, за трек вашій сммниці двійка. Бо за треком також відбувається алгоритмізація рілз, тобто його будуть показувати російськомовній аудиторії, а воно вам треба?";
- "Все не туди і ніяк. Хто музику підбирав? Звільніть негайно";
- "Алекс, ви в ТрО Балі слухаєте русняву музику?";
- "Серйозно? Війна закінчилась, мир-дружба-жвачка з рукожопими? Відписуюсь";
- "Ем, руснява музика? Алекс, не очікував такого";
- "Російський трек від російського виконавця під час війни. Від людини, яка заявила, що вона за Україну".
Скриншот з інстаграму
Скриншот з інстаграму