"Холостяк" Алекс Топольский после разрыва с Катей Лозовицкой не скрывает, что обрел любовь на Бали. Но фотографию девушки он пока не показывал.

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Алекс Топольский сделал видео под русскую песню

В ролике Алекс показывает комментарии и сообщения от поклонников с вопросами о том, когда он покажет девушку. Топольский отвечает, что она, возможно, уже мелькнула в его инстаграмме.

Но сеть и подписчиков заинтриговала не столько девушка "Холостяка", а песня, под которую он записал видео. Это трек русских создателей AVG feat. Tatar – "Ножевой". Права на него принадлежат лейблу Believe Music, не вышедшему с российского рынка.

Алекс Топольский снял видео под русский трек:

Поклонники раскритиковали "Холостяка" за такой выбор песни в разгар русско-украинской войны. Тем более, Алекс заявлял, что поддерживает Украину. Правда, комментарии исчезают из сообщения Топольского, – вероятно, он их удаляет.

"Кстати, да, за трек вашей сммнице двойка. Потому что за треком также происходит алгоритмизация риллз, то есть его будут показывать русскоязычной аудитории, а оно вам нужно?";

"Все не туда и никак. Кто музыку подбирал? Увольте немедленно";

"Алекс, вы в ТрО Бали слушаете русскую музыку?";

"Серьезно? Война закончилась, мир-дружба-жвачка с рукожопыми? Отписываюсь";

"Эм, русская музыка? Алекс, не ожидал такого";

"Русский трек от российского исполнителя во время войны. От человека, который заявил, что он за Украину".



Скриншот из инстаграма



Скриншот из инстаграма

Напомним, Алекс Топольский не только интригует новыми отношениями, но и снимает видео о том, как с ней познакомился. Правда, эти ролики обычно вызывают у поклонников не расположение или восхищение, а смех.