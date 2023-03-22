"Холостяк" Алекс Топольский после разрыва с Катей Лозовицкой не скрывает, что обрел любовь на Бали. Но фотографию девушки он пока не показывал.
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Алекс Топольский сделал видео под русскую песню
В ролике Алекс показывает комментарии и сообщения от поклонников с вопросами о том, когда он покажет девушку. Топольский отвечает, что она, возможно, уже мелькнула в его инстаграмме.
Но сеть и подписчиков заинтриговала не столько девушка "Холостяка", а песня, под которую он записал видео. Это трек русских создателей AVG feat. Tatar – "Ножевой". Права на него принадлежат лейблу Believe Music, не вышедшему с российского рынка.
Алекс Топольский снял видео под русский трек:
Поклонники раскритиковали "Холостяка" за такой выбор песни в разгар русско-украинской войны. Тем более, Алекс заявлял, что поддерживает Украину. Правда, комментарии исчезают из сообщения Топольского, – вероятно, он их удаляет.
- "Кстати, да, за трек вашей сммнице двойка. Потому что за треком также происходит алгоритмизация риллз, то есть его будут показывать русскоязычной аудитории, а оно вам нужно?";
- "Все не туда и никак. Кто музыку подбирал? Увольте немедленно";
- "Алекс, вы в ТрО Бали слушаете русскую музыку?";
- "Серьезно? Война закончилась, мир-дружба-жвачка с рукожопыми? Отписываюсь";
- "Эм, русская музыка? Алекс, не ожидал такого";
- "Русский трек от российского исполнителя во время войны. От человека, который заявил, что он за Украину".
Скриншот из инстаграма
Скриншот из инстаграма