В начале полномасштабного вторжения движение "Чесно" создало "Реєстр держZрадників", куда вошли политики, медийщики, правоохранители, звезды и представители других сфер, избравших сторону террора. В этом списке одна из самых популярных – Ани Лорак.

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Ани Лорак на третьем месте по популярности

Движение "Честно" сообщило, что за год существования реестра его посетило около 1,6 миллиона человек. Рейтинг поисковых запросов возглавил боксер Василий Ломаченко, второе место – за футболистом Анатолием Тимощуком. В то время как на третьем – Ани Лорак.

В движении указывают, что еще после начала войны на Донбассе Ани Лорак не разорвала связи с Россией и планировала выступления в аннексированном Крыму. После 24 февраля 2022 года певица писала по-украински о том, что слышала звуки взрывов во время разговора с братом, но не уточнила, что было причиной этих взрывов. За год полномасштабного вторжения Лорак не назвала Россию агрессором, умалчивая геноцид в Украине.



Звезды-дерпредатели / Фото "Чесно"

Кроме Ани Лорак, движение "Честно" внесло к госпредателям-артистам таких звезд:

Жанну Бадоеву,

Лолиту Милявскую,

Александра Панайотова,

Джигана,

Регина Тодоренко,

Анну Седокову и других.

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Артистка все чаще публикует сообщения, где намекает на Украину или вспоминает о ней, но делает это крайне бестолково и странно, за что каждый раз получает хорошую порцию критики.