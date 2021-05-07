На днях Михаил Заливако опубликовал новый пост, показав, как играет в шахматы. В подписи он пообещал ответить на несколько вопросов подписчиков. Поклонницы засыпали его комментариями, среди которых "Холостяк" выбрал самые интересные. Большинство из них касались его жизни после шоу.

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Да, бизнесмен рассекретил, что не жалеет о выборе на проекте, ведь нашел настоящую любовь. Сейчас он любит и очень счастлив. Судя по всему, Михаил остался вместе с победительницей "Холостяка".

Поклонники поспешили пожелать ему счастья с Анной Богдан, которую считают избранницей бизнесмена. Дело в том, что девушку заметили на громком праздновании по случаю выхода в эфир 11 сезона шоу "Холостяк". На мероприятии присутствовали члены съемочной группы, Михаил Заливако, Максим Михайлюк.

"Когда съемочная группа с Мишей отмечала старт проекта на ТВ, там был и Макс, который выкладывал видео в сторис с этого веселого торжества. И "случайно" в кадр попала Аня. Тогда и пошли слухи и догадки, хотя все мы понимаем, что она там точно не случайно была, и именно она победительница", – пояснила подписчица Юлия.

Скриншот из инстаграма "Холостяка"

Сейчас Михаил Заливако хорошо относится ко всем девушкам с проекта, и к Юле "Зайке" в частности. Напомним, участница покинула шоу в 9 выпуске и заявила, что "Холостяк" так и не узнает о ее чувствах. Их прощание было тяжелым для мужчины, однако он ни о чем не жалеет.

"Интереснее наблюдать за девочками. Я много не видел. Сейчас во многом убеждаюсь и могу сказать, что я все угадал", – поделился "Холостяк".

Ответы Михаила Заливако на вопросы подписчиков / Скриншоты из инстаграма "Холостяка"