Днями Михайло Заливако опублікував новий допис, показавши, як грає в шахи. У підписі він пообіцяв відповісти на кілька запитань підписників. Прихильниці засипали його коментарями, серед яких "Холостяк" обрав найцікавіші. Більшість з них стосувалися його життя після шоу.

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Так, бізнесмен розсекретив, що не шкодує про вибір на проєкті, адже знайшов справжнє кохання. Зараз він любить і дуже щасливий. Судячи з усього, Михайло залишився разом з переможницею "Холостяка".

Шанувальники поспішили побажати йому щастя з Анною Богдан, яку вважають обраницею бізнесмена. Річ у тому, що дівчину помітили на гучному святкуванні з нагоди виходу в ефір 11 сезону шоу "Холостяк". На заході були присутні члени знімальної групи, Михайло Заливако, Максим Михайлюк.

"Коли знімальна група з Мішею відзначала старт проєкту на ТБ, там був і Макс, який викладав відео у сторіс з цього веселого торжества. І "випадково" в кадр потрапила Аня. Тоді і пішли чутки і здогадки, хоча всі ми розуміємо, що вона там точно невипадково була, і саме вона переможниця", – пояснила підписниця Юлія.

Скриншот з інстаграму "Холостяка"

Зараз Михайло Заливако добре ставиться до всіх дівчат з проєкту, і до Юлі "Зайки" зокрема. Нагадаємо, учасниця покинула шоу в 9 випуску та заявила, що "Холостяк" так і не дізнається про її почуття. Їхнє прощання було важким для чоловіка, однак він ні про що не шкодує.

"Цікавіше спостерігати за дівчатками. Я ж багато не бачив. Зараз багато в чому переконуюся і можу сказати, що я все вгадав", – поділився "Холостяк".

Відповіді Михайла Заливаки на запитання підписників / Скриншоти з інстаграму "Холостяка"