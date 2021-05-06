Пока 11 сезон "Холостяка" уверенно приближается к финалу, зрителей еще больше интересуют подробности из жизни главного героя и участниц. На одной из недель девушки получили список вопросов о Михаиле, однако не на все смогли ответить. Неожиданные детали жизни харьковского бизнесмена – читайте дальше.
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Интересное о "Холостяке" Михаиле Заливако
- Утро мужчина начинает с тренировки.
- Михаил ездит на автомобиле марки Mercedes-Benz.
- Заливако быстро принимает решения.
- "Холостяк" боится мало познать мир.
- В отношениях Михаил не может терпеть ревности и неискренности.
- Заливако может быть резким в высказываниях, что является одним из его недостатков.
- В девушках "Холостяка" могут раздражать нецензурные выражения.
- Папу Заливако зовут Владимир, а маму – Лариса.
- Михаил родился 28 сентября и по гороскопу – Весы.
- Заливако обожает свой родной город Харьков.
- Дома у "Холостяка" живут 2 котика – Бублик и Бруно.
- Когда мужчина слышит комплименты в свой адрес, то смущается.
Обратите внимание! Холостяк 11 сезон: биография Михаила Заливако и 20 интересных фактов из его жизни
- Михаил в отношениях с девушкой умеет проявлять заботу.
- Первая работа, на которой работал Михаил – администратор гостиницы. Впоследствии он был переводчиком иностранного языка.
- 5 лет своей жизни "Холостяк" посвятил спортивной гимнастике. Из-за травмы спины пришлось прекратить тренировки.
- В школе у Заливако были проблемы с дисциплиной. Особенно это касалось девушек. Доходило даже до того, что "Холостяк" мог с ними подраться.
- Однако успехам Заливако в обучении можно позавидовать. Он экстерном закончил 11 класс и поступил в вуз в 15 лет. В 20-летнем возрасте Михаил уже имел высшее образование.
- Среди увлечений "Холостяка" есть еще психология. Он много читает на эту тематику.
- Особенностью организма Михаила является то, что он кашляет, когда еда пересолена.