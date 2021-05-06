36-річний Іраклі Макацарія показав, який сюрприз підготував для юної коханої. Він тримав у руках кілька десятків гелієвих кульок – червоних у формі сердець, різнобарвних і прозорих з написами, якими вкотре виразив свої почуття до Лізи Чичуа.
До теми Іраклі Макацарія представив свою кохану: що публікує в мережі 19-річна дівчина
"Моя", – лаконічно підписав герой "Холостяка".
Обраниця Іраклі Макацарія позувала в мінісукні молочного кольору з широким поясом та шкіряних чоботах на високих підборах у тон. Волосся 19-річна красуня вклала легкими хвилями і зробила макіяж з акцентом на очі. Поряд з коханою шоумен постав у картатому сірому костюмі та чорному гольфі.
Іраклі Макацарія зі своєю коханою / Фото з фейсбуку "Холостяка"
Іраклі Макацарія і Ліза Чичуа: що відомо про новий роман "Холостяка"
- Про стосунки з 19-річною Лізою шоумен оголосив незадовго після її дня народження – на початку квітня. Тоді Іраклі Макацарія показав свою кохану, оприлюднивши фото з пишного святкування.
- Ліза Чичуа з династії медиків. Красуня навчалася в Тбіліському державному медичному університеті, а зараз працює в організації охорони здоров'я Грузії.
- На своїй батьківщині закохані разом відсвяткували Великдень, опублікувавши фото на тлі пасок і великодніх атрибутів.