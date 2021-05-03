Иракли Макацария уже не скрывает личную жизнь и часто делится фотографиями с возлюбленной в сети. На Пасху пара в очередной раз порадовала новыми совместными фотографиями.

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Несколько недель назад продюсер впервые показал публике свою избранницу. Ею стала 19-летняя грузинка Лиза Чичуа. Разница в возрасте с Иракли – 17 лет, сейчас одному из самых популярных мужчин страны – 36.

Иракли Макацария с возлюбленной на Пасху

Судя по геолокации, пара сфотографировалась в Тбилиси. Праздничный день они провели в семейном кругу. Лиза и Иракли предстали перед камерой у фортепиано, на котором стояли паски, писанки и другие пасхальные атрибуты. В руках влюбленные держали пасхальные яйца, которыми пітались устроить традиционную "драку". Чичуа и Макацария искренне улыбались и с нежностью смотрели друг на друга.

"Христос Воскрес!", – поздравил с праздником любимец женщин.



Иракли Макацария с возлюбленной на Пасху / Фото из инстаграма Лизы Чичуа



Иракли Макацария с возлюбленной на Пасху / Фото из инстаграма Лизы Чичуа

К личной жизни пары теперь приковано особое внимание. Новые публикации активно комментируют подписчики продюсера. Под праздничным постом Иракли его сторонники оставляют приятные слова и поздравления.